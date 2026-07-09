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Antara
Kamis, 9 Juli 2026 | 18.01 WIB

Ruben Amorim Resmi Jadi Pelatih AC Milan, Bertekad Bangun kembali Rossoneri

Ruben Amorim resmi jadi pelatih AC Milan. (@ManUtd/X) - Image

Ruben Amorim resmi jadi pelatih AC Milan. (@ManUtd/X)

JawaPos.com - Ruben Amorim resmi bertugas sebagai pelatih kepala AC Milan setelah diperkenalkan klub pada Rabu (8/7) dan dia berjanji sudah belajar banyak sehingga tak akan mengulangi kesalahan seperti saat melatih Manchester United.

Amorim menggantikan Massimiliano Allegri dengan membawa tekad membangun kembali Rossoneri.

"Ada banyak hal yang bisa saya lakukan dengan lebih baik karena saya mendapatkan pengalaman," kata Amorim dalam laman Football Italia.

Amorim menilai pengalaman, termasuk kegagalan dan kesalahan yang pernah dialaminya, telah membentuk dirinya menjadi pelatih yang lebih matang. 

Dia optimistis membawa Milan berkembang melalui proyek baru yang disiapkan klub ini.

Pelatih berusia 41 tahun itu juga menegaskan target utama membangun tim yang memainkan sepak bola berkualitas dan sekaligus konsisten menang.

Menurutnya, Rossoneri harus mendominasi pertandingan meski Serie A dikenal sangat kompetitif.

Selain fokus pada filosofi permainan, Amorim ingin membangun hubungan yang erat dengan pemain dan staf kepelatihan.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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