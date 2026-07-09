Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andika Rachmansyah
Kamis, 9 Juli 2026 | 17.18 WIB

Preview Prancis vs Maroko: Singa Atlas Bertekad Jinakkan Les Bleus demi Tiket Semifinal Piala Dunia 2026

Prancis vs Maroko: Singa Atlas Bertekad Jinakkan Les Bleus demi Tiket Semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedumaroc_) - Image

Prancis vs Maroko: Singa Atlas Bertekad Jinakkan Les Bleus demi Tiket Semifinal Piala Dunia 2026. (Instagram @equipedumaroc_)

JawaPos.com - Laga seru akan tersaji dalam babak perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis kontra Maroko. Singa Atlas -julukan Timnas Maroko- bertekad menjinakkan Kylian Mbappe cs demi mengunci tiket semifinal.

Duel Prancis kontra Maroko digelar di Stadion Boston, Foxborough, Amerika Serikat, Jumat (10/7) pukul 03.00 WIB. Ini menjadi pertandingan krusial bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket lolos ke semifinal Piala Dunia 2026.

Laga ini juga menjadi duel ulang kedua tim pada babak semifinal Piala Dunia 2022. Kala itu, Maroko secara mengejutkan berhasil menembus empat besar. Namun hasilnya, Singa Atlas menelan kekalahan dari Prancis dengan skor 0-2.

Menjelang laga pamungkas, pelatih Maroko, Mohamed Ouahbi, mengakui bahwa Prancis lebih difavoritkan untuk merebut kemenangan. Namun, ia menegaskan bahwa Singa Atlas akan melakukan segala upaya demi melangkah jauh di ajang bergengsi sejagat raya tersebut.

"Prancis memang favorit, tetapi kami akan melakukan segala cara untuk menang besok dan lolos ke semifinal. Saya tidak suka dengan anggapan bahwa kami sudah berhasil mencapai tahap ini dan sisanya hanyalah bonus,” kata Ouahbi, dipetik dari Reuters, Kamis (9/7/2026).

Ouahbi menilai kesuksesan Maroko melaju hingga ke babak perempat final bukan sebuah bonus. Pelatih berusia 49 tahun itu menegaskan kalau bonus yang sesungguhnya adalah merebut gelar juara Piala Dunia 2026.

“Tidak, bonus yang sesungguhnya adalah menjadi juara Piala Dunia. Itulah mentalitas yang membawa kami sejauh ini, dan kami ingin melangkah lebih jauh lagi,” tegas Ouahbi.

Menurut Ouahbi, Prancis dan Maroko memiliki peluang yang sama untuk meraih hasil positif. Satu yang pasti, ia menegaskan skuad Singa Atlas akan tampil habis-habisan untuk menjinakkan Les Bleus -julukan Timnas Prancis.

"Ini bukan soal siapa yang memiliki keunggulan. Tim Maroko terus berkembang, begitu juga Prancis. Yang terpenting adalah memainkan pertandingan tanpa penyesalan. Masih ada banyak hal yang harus kami tingkatkan besok,” ujarnya.

“Kami harus bermain dengan kemampuan 2.000 persen dan tidak merasa puas hanya karena apa yang sudah kami capai sejauh ini sudah cukup baik,” tegas Ouahbi.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Maroko: Mbappe dan Hakimi (Sementara) Bukan Bestie, Duel Sahabat Camp des Loges - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Maroko: Mbappe dan Hakimi (Sementara) Bukan Bestie, Duel Sahabat Camp des Loges

Kamis, 9 Juli 2026 | 17.43 WIB

Timnas Prancis Menolak Paranoid, Wasit Asal Argentina Jadi Teori Konspirasi Juara Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Timnas Prancis Menolak Paranoid, Wasit Asal Argentina Jadi Teori Konspirasi Juara Piala Dunia 2026

Kamis, 9 Juli 2026 | 17.37 WIB

Prediksi Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Les Bleus Tak Ambil Pusing Soal Gerbong Wasit Argentina - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Les Bleus Tak Ambil Pusing Soal Gerbong Wasit Argentina

Kamis, 9 Juli 2026 | 15.01 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Prediksi Skor Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Deja Vu atau Pembuktian Singa Atlas

3

Prediksi Bursa Taruhan Prancis vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Bisa Paksa Les Blues Main Lebih dari 90 Menit

4

Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk

5

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final

6

Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup

7

Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi

8

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

9

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head

10

Prediksi Skor Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Terakhir Lionel Messi atau Mohamed Salah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore