Preview Prancis vs Maroko: Singa Atlas Bertekad Jinakkan Les Bleus demi Tiket Semifinal Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Laga seru akan tersaji dalam babak perempat final Piala Dunia 2026 antara Prancis kontra Maroko. Singa Atlas -julukan Timnas Maroko- bertekad menjinakkan Kylian Mbappe cs demi mengunci tiket semifinal.

Duel Prancis kontra Maroko digelar di Stadion Boston, Foxborough, Amerika Serikat, Jumat (10/7) pukul 03.00 WIB. Ini menjadi pertandingan krusial bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket lolos ke semifinal Piala Dunia 2026.

Laga ini juga menjadi duel ulang kedua tim pada babak semifinal Piala Dunia 2022. Kala itu, Maroko secara mengejutkan berhasil menembus empat besar. Namun hasilnya, Singa Atlas menelan kekalahan dari Prancis dengan skor 0-2.

Menjelang laga pamungkas, pelatih Maroko, Mohamed Ouahbi, mengakui bahwa Prancis lebih difavoritkan untuk merebut kemenangan. Namun, ia menegaskan bahwa Singa Atlas akan melakukan segala upaya demi melangkah jauh di ajang bergengsi sejagat raya tersebut.

"Prancis memang favorit, tetapi kami akan melakukan segala cara untuk menang besok dan lolos ke semifinal. Saya tidak suka dengan anggapan bahwa kami sudah berhasil mencapai tahap ini dan sisanya hanyalah bonus,” kata Ouahbi, dipetik dari Reuters, Kamis (9/7/2026).

Ouahbi menilai kesuksesan Maroko melaju hingga ke babak perempat final bukan sebuah bonus. Pelatih berusia 49 tahun itu menegaskan kalau bonus yang sesungguhnya adalah merebut gelar juara Piala Dunia 2026.

“Tidak, bonus yang sesungguhnya adalah menjadi juara Piala Dunia. Itulah mentalitas yang membawa kami sejauh ini, dan kami ingin melangkah lebih jauh lagi,” tegas Ouahbi.

Menurut Ouahbi, Prancis dan Maroko memiliki peluang yang sama untuk meraih hasil positif. Satu yang pasti, ia menegaskan skuad Singa Atlas akan tampil habis-habisan untuk menjinakkan Les Bleus -julukan Timnas Prancis.

"Ini bukan soal siapa yang memiliki keunggulan. Tim Maroko terus berkembang, begitu juga Prancis. Yang terpenting adalah memainkan pertandingan tanpa penyesalan. Masih ada banyak hal yang harus kami tingkatkan besok,” ujarnya.