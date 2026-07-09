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Andika Rachmansyah
Kamis, 9 Juli 2026 | 15.01 WIB

Prediksi Prancis vs Maroko di Perempat Final Piala Dunia 2026: Les Bleus Tak Ambil Pusing Soal Gerbong Wasit Argentina

Michael Olise dan Dayot Upamecano membela Timnas Prancis. (Instagram/@upamecano) - Image

Michael Olise dan Dayot Upamecano membela Timnas Prancis. (Instagram/@upamecano)

JawaPos.com - Bek Timnas Prancis, Dayot Upamecano, angkat bicara terkait ditunjuknya gerbong wasit asal Argentina memimpin pertandingan melawan Maroko di babak perempat final Piala Dunia 2026. Pemain Bayern Munchen itu memilih tidak ambil pusing soal penunjukkan wasit Argentina tersebut.

Duel Prancis kontra Maroko akan digelar di Stadion Boston, Amerika Serikat, Jumat (10/7) dengan kick-off pukul 03.00 WIB. Pertandingan ini menjadi laga hidup mati bagi kedua tim karena memperebutkan satu tiket lolos ke semifinal.

Menjelang laga krusial tersebut, FIFA telah menunjuk lima perangkat laga asal Argentina. Facundo Tello sebagai wasit utama, Juan Pablo Belatti dan Gabriel Chade sebagai hakim garis, lalu Dario Herrera sebagai wasit keempat, dan wasit cadangan Cristian Navarro.

Pencinta sepak bola pun dibuat keheranan saat mengetahui pertandingan tersebut akan dipimpin oleh gerbong wasit Argentina. Terlebih, Argentina merupakan rival Prancis. Kedua negara tersebut terkahir bersua dalam final Piala Dunia 2022 yang dimenangkan skuad La Albiceleste -julukan Timnas Argentina.

Menanggapi soal gerbong wasit Argentina, Upamecano memilih untuk tidak menghiraukannya. Bek berusia 27 tahun itu menegaskan bahwa fokus Prancis saat ini adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin agar memetik hasil positif melawan Maroko.

"Saya tidak akan memikirkan siapa wasit yang memimpin pertandingan. Kami tidak pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya. Fokus kami sepenuhnya adalah menghadapi Maroko,” tegas Upamecano, dipetik dari Get French Football News, Kamis (9/8//2026).

Hal senada juga diutarakan oleh kiper ketiga Prancis, Robin Risser. Dia mencoba untuk berpikir positif. Menurutnya, skuad Les Bleus -julukan Timnas Prancis- tak boleh terjebak dalam rasa curiga yang berlebihan terhadap gerbong wasit Argentina tersebut.

"Memang ada sedikit rasa pahit yang masih tersisa sejak final terakhir beberapa tahun lalu, tetapi itu bagian dari sepak bola. Jika para wasit itu ditunjuk memimpin pertandingan, berarti mereka memang memiliki kualitas yang sesuai dengan level kompetisi ini," ujar Risser.

Tak ayal jika banyak publik yang menaruh rasa curiga kepada FIFA atas penunjukkan gerbong wasit Argentina. Sebab, untuk pertama kalinya di turnamen ini, sebuah pertandingan akan dipimpin oleh perangkat wasit yang seluruhnya berasal dari satu negara.

Editor: Edi Yulianto
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