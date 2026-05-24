Ahmed Shobeir Sayangkan Kegagalan Timnas Mesir Pertahankan Keunggulan saat Kalah Lawan Argentina di 16 Besar Piala Dunia 2026

Aksi Ahmed Shobeir saat timnas Mesir kalah dari Argentina. (Dok. IG/@egyptnt)
JawaPos.com - Ahmed Shobeir menyayangkan kegagalan timnas Mesir mempertahankan keunggulan saat kalah menghadapi Argentina di 16 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 2-3 tersebut dimainkan dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Rabu (8/7).
Timnas Mesir sempat mencetak dua gol yang didapatkan dengan susah payah. Namun, Ahmed Shobeir mengatakan, timnya melewatkan detail kecil yang membuat Argentina memenangkan pertandingan.
"Alhamdulillah, dalam segala keadaan, kemenangan ini diraih dengan susah payah dan Timnas Mesir melewatkan beberapa detail kecil, tetapi hal-hal kecil itulah yang membuat perbedaan dalam pertandingan besar seperti lawan Argentina," kata Ahmed Shobeir kepada Bein Sport yang dikutip dari Fil Goal, usai laga babak gugur piala dunia, Rabu (8/7).
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Kiper 26 tahun tersebut, memuji penampilan rekan setimnya yang sempat merepotkan Argentina. Shobeir berharap agar performa timnas Mesir semakin membaik.
"Para pemain adalah pria sejati, dan saya sedih karena kami hampir menang, dan insya Allah, kami akan bekerja untuk tampil lebih baik di periode mendatang," ujar Shobeir.
Saat berhasil unggul dua gol, Shobeir berharap timnas Mesir bisa mempertahankan keunggulan. Hal tersebut gagal, padahal sepanjang pertandingan mereka selalu bermain secara kolektif.
"Kami memainkan permainan tim dan saya berharap kami bisa mempertahankan keunggulan kami dan memenangkan pertandingan," ucap kiper Al Ahly tersebut.
Penampilan gemilang ditunjukkan Shobeir sebagai penjaga gawang. Melansir Fotmob, dia melakukan tiga penyelamatan sepanjang bermain 90 menit. Selama Piala Dunia 2026, tujuh gol bersarang di gawangnya tanpa mencatatkan clean sheet.
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