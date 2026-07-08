Zlatko Dalić Resmi Akhiri Pengabdian 9 Tahun Bersama Tim Nasional Kroasia Usai Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Zlatko Dalić resmi mengakhiri jabatannya sebagai pelatih kepala Tim Nasional Kroasia setelah memimpin tim selama sembilan tahun.

Dilansir dari laman Croatia Week pada Rabu (8/7), Keputusan tersebut disampaikan langsung kepada Federasi Sepak Bola Kroasia setelah berakhirnya perjalanan tim pada Piala Dunia 2026. Langkah itu sekaligus menutup salah satu periode kepelatihan paling sukses dalam sejarah sepak bola Kroasia.

Dalić ditunjuk sebagai pelatih Kroasia pada 2017 dan berhasil membawa tim nasional mencatat berbagai prestasi di level internasional.

Di bawah kepemimpinannya, Kroasia meraih medali perak pada Piala Dunia 2018, medali perunggu pada Piala Dunia 2022, serta medali perak Liga Negara-Negara UEFA 2023. Ia juga sukses mengantarkan Kroasia lolos ke Piala Eropa 2020, Piala Eropa 2024, dan Piala Dunia 2026.

Dalam pernyataannya, Dalić mengaku memimpin tim nasional merupakan kehormatan terbesar sepanjang karier kepelatihannya. Ia mengatakan tidak pernah membayangkan Kroasia mampu meraih begitu banyak pencapaian selama hampir sembilan tahun masa kepemimpinannya.

Dalić juga menyebut kebersamaan yang terjalin antara tim dan para pendukung sebagai salah satu pencapaian paling berharga.

Pelatih berusia 59 tahun itu turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh staf pelatih, tim medis, jajaran federasi, media, keluarga, dan para pendukung yang selalu memberikan dukungan. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada seluruh pemain yang telah membela Kroasia, mulai dari generasi senior yang dipimpin Luka Modrić hingga para pemain muda yang kini menjadi tulang punggung tim.