Amadou Onana Alami Cedera ACL dan Dipastikan Tidak Lagi Bermain pada Piala Dunia 2026 Bersama Belgia

JawaPos.com – Kabar buruk menghampiri Timnas Belgia setelah gelandang Amadou Onana dipastikan mengalami cedera ligamen anterior cruciate (ACL) saat tampil di Piala Dunia 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (8/7), Cedera tersebut membuat pemain berusia 24 tahun itu harus mengakhiri partisipasinya pada turnamen dan diperkirakan menjalani masa pemulihan hingga delapan bulan.

Kehilangan Onana menjadi pukulan besar bagi Belgia yang tengah bersiap menghadapi Spanyol pada babak perempat final.

Onana mengalami cedera setelah terlibat duel dengan Christian Pulisic dalam kemenangan Belgia 4-1 atas Amerika Serikat pada babak 16 besar di Stadion Seattle. Gelandang Aston Villa itu ditarik keluar lapangan pada menit ke-21 akibat mengalami masalah pada lutut kirinya.

Sebelumnya, Onana telah tampil dalam empat pertandingan Belgia di Piala Dunia dengan dua kali menjadi starter.

Dokter tim Belgia, Brahim Hacene, mengonfirmasi hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa Onana mengalami robekan pada ligamen anterior cruciate. Ia menyebut kabar tersebut sangat menyedihkan bagi pemain maupun tim sehingga federasi segera berkoordinasi dengan Aston Villa untuk menentukan langkah terbaik dalam proses perawatan dan rehabilitasi.

Tim medis Belgia juga menegaskan akan terus memberikan dukungan penuh selama proses pemulihan pemain tersebut.