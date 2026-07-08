Pelatih Mesir Ngamuk: Sebut Laga Kontra Argentina Sudah Diatur, Singgung Messi dan Kepemimpinan Wasit

Hossam Hassan memicu kontroversi usai memperagakan gestur silang tangan berbentuk huruf X kepada wasit François Litxer pada laga Mesir kontra Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram/@egyptnt)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Mesir, Hossam Hassan, melontarkan kritik keras setelah timnya tersingkir secara dramatis dari Piala Dunia 2026 usai menghadapi Argentina.
Dipertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 Mesir harus menerima kekalahan dengan skor 3-2, Dalam konferensi pers seusai pertandingan, Hossam bahkan menuding jalannya laga telah diatur dan menilai keputusan-keputusan wasit sangat merugikan timnya.
Mesir sebenarnya memulai pertandingan dengan sangat baik. Mereka sempat unggul 2-0 dan berada di atas angin untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Namun, Argentina berhasil bangkit dan membalikkan keadaan hingga akhirnya keluar sebagai pemenang.
Hasil tersebut membuat emosi Hossam Hassan memuncak. Ia mengaku kecewa dengan kepemimpinan wasit François Letexier yang menurutnya tidak mampu memimpin pertandingan secara adil.
"Saya akan mengatakan apa yang ada di pikiran saya, apa pun konsekuensinya. Ini jelas merupakan pertandingan yang sudah diatur, dan seluruh dunia melihatnya," ujar Hossam.
Tak berhenti sampai di situ, pelatih berusia 59 tahun tersebut juga mempertanyakan alasan seluruh negara mengikuti turnamen apabila pemenangnya sudah ditentukan sejak awal.
"Jika mereka benar-benar ingin Argentina menjadi juara, mengapa mereka mengundang semua orang untuk ikut berpartisipasi?" katanya.
Hossam juga menyinggung faktor komersial sebagai salah satu alasan di balik dugaan keberpihakan terhadap Argentina. Menurutnya, ada kepentingan besar agar Lionel Messi tetap bertahan lebih lama di turnamen.
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