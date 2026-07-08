Penjelasan Gol Mesir ke Gawang Argentina Dianulir! Keputusan Kontroversial di 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Gol kedua Mesir ke gawang Argentina dianulir wasit Francois Letexier setelah tinjauan VAR dalam laga 16 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta, Selasa (7/7/2026).

Keputusan itu menjadi momen krusial karena mengubah jalannya pertandingan, sebelum Argentina bangkit dan menang dramatis 3-2 untuk lolos ke perempat final.

Mengapa Gol Mesir Dianulir VAR?

Gol Mesir sempat membuat para pemain dan pendukung mereka bersorak karena diyakini membawa keunggulan 2-0 atas juara bertahan Argentina.

Proses gol berawal dari aksi Haissem Hassan di sisi kanan yang melewati beberapa pemain sebelum memberikan umpan kepada Mohamed Salah.

Salah kemudian mengalirkan bola kepada Mostafa Ziko yang sukses menaklukkan Emiliano "Dibu" Martinez.

Namun, sebelum kick-off dilanjutkan, wasit François Letexier mendapat panggilan untuk meninjau tayangan ulang melalui VAR.

Setelah melihat monitor di tepi lapangan, Letexier memutuskan membatalkan gol tersebut.