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Moch. Rizky Pratama Putra
Rabu, 8 Juli 2026 | 17.25 WIB

Penjelasan Gol Mesir ke Gawang Argentina Dianulir! Keputusan Kontroversial di 16 Besar Piala Dunia 2026

Wasit Francois Letexier membatalkan gol Ziko untuk Mesir setelah meninjau VAR dalam laga 16 besar Piala Dunia 2026 sebelum Argentina menang dramatis 3-2 atas Mesir. (Instagram/@egyptnt) - Image

Wasit Francois Letexier membatalkan gol Ziko untuk Mesir setelah meninjau VAR dalam laga 16 besar Piala Dunia 2026 sebelum Argentina menang dramatis 3-2 atas Mesir. (Instagram/@egyptnt)

JawaPos.com — Gol kedua Mesir ke gawang Argentina dianulir wasit Francois Letexier setelah tinjauan VAR dalam laga 16 besar Piala Dunia 2026 di Atlanta, Selasa (7/7/2026).

Keputusan itu menjadi momen krusial karena mengubah jalannya pertandingan, sebelum Argentina bangkit dan menang dramatis 3-2 untuk lolos ke perempat final.

Mengapa Gol Mesir Dianulir VAR?

Gol Mesir sempat membuat para pemain dan pendukung mereka bersorak karena diyakini membawa keunggulan 2-0 atas juara bertahan Argentina.

Proses gol berawal dari aksi Haissem Hassan di sisi kanan yang melewati beberapa pemain sebelum memberikan umpan kepada Mohamed Salah.

Salah kemudian mengalirkan bola kepada Mostafa Ziko yang sukses menaklukkan Emiliano "Dibu" Martinez.

Namun, sebelum kick-off dilanjutkan, wasit François Letexier mendapat panggilan untuk meninjau tayangan ulang melalui VAR.

Setelah melihat monitor di tepi lapangan, Letexier memutuskan membatalkan gol tersebut.

Ia menilai Marwan Ateya melakukan pelanggaran terhadap Lisandro Martinez di area pertahanan Argentina sebelum rangkaian serangan Mesir dimulai.

Editor: Edi Yulianto
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