Jadwal Lengkap Perempat Final Piala Dunia 2026: Dominasi Negara Eropa, Argentina Hadapi Tantangan Berat dari Swiss!

Para pemain Timnas Argentina merayakan kemenangan dramatis atas Mesir melalui gol di menit akhir memastikan maju ke babak perempat fnal piala dunia. (Instagram @conmebol)
JawaPos.com - Delapan negara resmi memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Swiss menjadi tim terakhir yang lolos usai menyingkirkan Kolombia melalui adu penalti di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Rabu (8/7) pagi WIB.
Hasil tersebut membuat babak delapan besar didominasi wakil Eropa dengan enam negara berhasil melaju. Babak 16 besar Piala Dunia 2026 menyajikan banyak kejutan hingga pertandingan dramatis.
Swiss menjadi penutup daftar tim yang lolos setelah mengalahkan Kolombia lewat adu penalti dengan skor 4-3 usai bermain imbang tanpa gol selama 120 menit.
Swiss memastikan langkah ke delapan besar usai melalui laga penuh ketegangan lawan Kolombia. Kedua tim gagal mencetak gol sepanjang waktu normal hingga babak tambahan sehingga pemenang harus ditentukan lewat adu penalti.
Dalam babak tos-tosan, dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Cucho Hernandez, gagal menjalankan tugasnya dengan sempurna. Dari kubu Swiss, hanya Manuel Akanji yang gagal mencetak gol sehingga Granit Xhaka dan rekan-rekannya menang dengan skor 4-3.
Keberhasilan itu menjadikan Swiss sebagai negara kedelapan yang lolos ke perempat final. Mereka menyusul tujuh tim lain yang lebih dulu mengamankan tiket, yakni Prancis, Maroko, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Argentina.
Hasil tersebut juga menegaskan dominasi negara-negara Eropa pada fase gugur Piala Dunia 2026. Dari delapan peserta perempat final, enam di antaranya berasal dari Benua Biru, sedangkan dua slot lainnya menjadi milik Argentina dan Maroko.
Swiss langsung menghadapi tantangan berat pada babak berikutnya. Tim yang dipimpin Granit Xhaka dijadwalkan berhadapan dengan juara bertahan Argentina dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit.
Argentina melangkah ke perempat final dengan status favorit untuk mempertahankan gelar. Pertemuan melawan Swiss menjadi ujian berikutnya bagi tim asal Amerika Selatan tersebut dalam upaya melanjutkan perjalanan menuju semifinal.
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