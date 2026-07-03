Alasan Striker Timnas Amerika Serikat Folarin Balogun Diganjar Kartu Merah Langsung saat Hadapi Bosnia dan Herzegovina

JawaPos.com - Folarin Balogun menjadi sorotan dalam laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 antara timnas Amerika Serikat dan Bosnia dan Herzegovina. Bukan hanya karena mencetak gol pembuka, tetapi juga karena menerima kartu merah langsung yang memicu perdebatan.

Wasit Raphael Claus menjelaskan, penyerang timnas Amerika Serikat Folarin Balogun diusir dari lapangan karena melakukan pelanggaran serius terhadap bek Bosnia dan Herzegovina Tarik Muharemovic dilaga 32 besar piala dunia.

Sebelum insiden terjadi, Folarin Balogun kembali menunjukkan ketajaman di depan gawang. Memanfaatkan bola liar hasil dua kali pantulan, striker timnas Amerika Serikat itu dengan sigap memutar badan sebelum melepaskan tembakan yang bersarang di gawang Bosnia yang dijaga Nikola Vasilj.

Gol tersebut menjadi gol ketiganya di Piala Dunia 2026 dan membawa Amerika Serikat unggul di akhir babak pertama. Namun, keadaan berubah drastis beberapa saat kemudian.

Insiden yang Berujung Kartu Merah Melansir Sports Illustrated, saat berebut bola dengan Muharemović, Balogun berusaha menancapkan kaki kanannya untuk menjaga keseimbangan. Sayangnya, stud sepatunya justru mengenai area tendon Achilles sang bek, bukan mengenai bola atau rumput lapangan.

Wasit Raphael Claus lalu dipanggil untuk meninjau tayangan melalui monitor VAR di tepi lapangan. Setelah melihat rekaman ulang, Claus memutuskan mengubah keputusannya dan memberikan kartu merah langsung kepada Balogun.

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Di hadapan lebih dari 68 ribu penonton di Stadion Levi's, Claus mengumumkan bahwa sang striker dinyatakan melakukan pelanggaran serius.

Apa Itu Pelanggaran Serius? Mengacu pada Pasal 12 Laws of the Game yang diterbitkan IFAB, pelanggaran serius adalah tekel atau tantangan yang membahayakan keselamatan lawan atau menggunakan kekuatan berlebihan maupun tindakan brutal.