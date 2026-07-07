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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 8 Juli 2026 | 05.43 WIB

Terungkap! Ini Doa yang Selalu Dibaca Lamine Yamal Sebelum Masuk Lapangan

Pemain Spanyol, Lamine Lamal selalu berdoa sebelum masuk lapangan. (Istimewa) - Image

Pemain Spanyol, Lamine Lamal selalu berdoa sebelum masuk lapangan. (Istimewa)

JawaPos.com - Nama Lamine Yamal kembali menjadi perbincangan, namun kali ini bukan karena aksi memukaunya di lapangan hijau.

Bintang muda Barcelona dan Timnas Spanyol itu menarik perhatian publik setelah sebuah kisah mengenai kebiasaannya sebelum pertandingan ramai beredar di media sosial.

Dalam kisah tersebut, Lamine Yamal disebut pernah mendapat pertanyaan dari seorang jurnalis Spanyol mengenai kebiasaannya mengangkat kedua tangan sebelum laga dimulai. Momen itu kerap terlihat sesaat sebelum ia memasuki lapangan.

Menjawab pertanyaan tersebut, Yamal dikabarkan mengatakan bahwa ia selalu membaca Surat Al-Fatihah dan beberapa doa yang diajarkan oleh sang nenek.

Menurutnya, doa-doa itu selalu ia panjatkan agar mendapat perlindungan, keberkahan, dan kemudahan saat menjalani pertandingan.

"Aku membaca Al-Fatihah dan juga mengucapkan beberapa doa yang nenekku ajarkan padaku. Beliau selalu menasihatiku untuk membacanya sebelum setiap pertandingan agar Tuhan memberkahiku," demikian isi pernyataan yang beredar luas di berbagai platform media sosial.

Peran sang nenek, yang bernama Fatima, juga disebut sangat besar dalam kehidupan pemain berusia 19 tahun tersebut.

Dalam narasi yang beredar, Fatima mengaku menjadi sosok yang membesarkan Lamine sejak kecil.

Ia juga dikabarkan selalu mengingatkan cucunya agar tidak lupa berdoa sebelum memasuki lapangan. Nasihat sederhana itu menjadi kebiasaan yang terus dijalankan Yamal hingga kini.

Editor: Banu Adikara
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