Prediksi Susunan Pemain Timnas Argentina vs Mesir di 16 Besar Piala Dunia 2026: Nahuel Molina Tegaskan Lebih Percaya Diri

Bek timnas Argentina Nahuel Molina. (Dok. Nahuel Molina)
JawaPos.com - Nahuel Molina menekankan kepercayaan diri timnas Argentina saat menghadapi Mesir di 16 besar Piala Dunia 2026. Laga tersebut bakal dimainkan di Mercedes-Benz Stadium, Selasa (7/7) pukul 23.00 WIB.
Kepercayaan diri skuad timnas Argentina dalam menerapkan permainan menjadi hal yang penting. menurut Nahuel Molina, Mesir akan banyak melibatkan pemain saat menyerang pada babak gugur piala dunia.
"Mesir banyak menurunkan pemain ke depan, jadi kami harus terorganisir dengan baik dan berkomunikasi secara efektif. Timnas Argentina harus mengambil inisiatif dan memiliki kepercayaan diri dalam permainan kami," kata Nahuel Molina sebelum laga piala dunia dikutip dari ESPN, Selasa (7/7).
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Bek Atletico Madrid tersebut ingin timnas Argentina mengendalikan tempo permainannya. Selain itu, kebugaran para pemain harus dijaga dengan baik agar bisa membuat keputusan yang tepat.
"Kami mencoba bermain dengan tempo kami sendiri, bukan tempo penonton yang mendorong kami untuk bermain seperti biasanya. Kami harus sebugar mungkin untuk membuat keputusan yang tepat. Kami selalu berusaha untuk meningkatkan diri," lanjut Molina.
Kebobolan dua gol dari Tanjung Verde membuat lini pertahanan timnas Argentina melakukan banyak perbaikan. Salah satunya adalah bermain lebih terorganisir.
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"Melihat kembali pertandingan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki di lini pertahanan, kita perlu lebih terorganisir. Kita seharusnya bisa bermain lebih baik dan menghindari dua gol yang kita kebobolan melawan Cape Verde," ucap Molina.
Timnas Argentina dan Mesir sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini prediksi susunan pemain kedua tim yang dilansir Fotmob.
Lionel Scaloni diprediksi memainkan Nicolas Tagliafico untuk menggantikan Facundo Medina. Timnas Argentina akan mengandalkan Emiliano Martinez di posisi penjaga gawang serta duet Lisandro Martinez dan Cristian Romero di lini belakang.
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