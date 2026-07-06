Kutukan Babak 16 Besar Meksiko Berlanjut, Timnas Inggris Akhiri Harapan El Tri di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Perjalanan Timnas Meksiko di Piala Dunia 2026 kembali berakhir dengan cara yang sudah sangat akrab bagi para pendukungnya. Setelah berhasil melewati fase grup, El Tri harus mengakhiri langkah di babak 16 besar usai dikalahkan Inggris dengan skor 3-2.

Hasil tersebut memperpanjang catatan panjang kegagalan Meksiko menembus perempat final Piala Dunia. Kekalahan ini bukan sekadar hasil dari satu pertandingan.

Bagi Meksiko, babak 16 besar seolah menjadi penghalang yang terus menghentikan langkah mereka selama lebih dari tiga dekade. Jika melihat sejarah, Meksiko sudah berkali-kali tampil konsisten di fase grup.

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Namun, ketika memasuki fase gugur, mereka selalu kesulitan mengambil langkah berikutnya. Sejak Piala Dunia 1994, Meksiko delapan kali mencapai babak 16 besar dan seluruhnya berakhir dengan kekalahan.

Rangkaian hasil tersebut dimulai saat disingkirkan Bulgaria pada 1994 melalui adu penalti. Empat tahun kemudian mereka kalah dari Jerman. Pada edisi 2002, Amerika Serikat menjadi tim yang menghentikan langkah El Tri.

Dua edisi berikutnya menghadirkan cerita yang hampir sama. Argentina dua kali menjadi mimpi buruk Meksiko pada 2006 dan 2010. Setelah itu, Belanda menyingkirkan mereka pada 2014 melalui pertandingan dramatis, sebelum Brasil mengakhiri perjalanan Meksiko pada edisi 2018.

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Satu-satunya pengecualian terjadi pada Piala Dunia 2022 ketika Meksiko bahkan gagal melewati fase grup. Namun, pada 2026 mereka kembali bangkit dan berhasil lolos ke babak gugur. Sayangnya, harapan untuk memutus kutukan kembali pupus setelah Inggris tampil lebih efektif dan mengamankan tiket ke perempat final.

Yang membuat catatan ini semakin menarik adalah kegagalan tersebut juga terjadi ketika Meksiko menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Bermain di depan pendukung sendiri ternyata belum mampu mengubah sejarah panjang yang terus membayangi mereka.