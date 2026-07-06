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M Shofyan Dwi Kurniawan
Senin, 6 Juli 2026 | 20.23 WIB

Zlatan Ibrahimovic Kecam Taktik Kotor Paraguay: Kalau Saya Jadi Pemain Prancis, Saya Bisa Dapat Empat Kartu Merah!

Zlatan Ibrahimovic memparodikan kartu merah. (Istimewa) - Image

Zlatan Ibrahimovic memparodikan kartu merah. (Istimewa)

JawaPos.com - Zlatan Ibrahimovic memberikan pujian kepada Prancis usai kemenangan 1-0 atas Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Menurut legenda Swedia tersebut, keberhasilan Les Bleus bukan hanya soal kualitas permainan, tetapi juga kemampuan mereka menjaga emosi saat menghadapi permainan keras dan provokasi lawan.

Berbicara kepada FOX Sports, Ibrahimovic menilai pertandingan melawan Paraguay menghadirkan tantangan yang berbeda dibanding laga-laga sebelumnya.

Zlatan: Paraguay Berusaha Memancing Emosi Prancis

Melansir NDTV, Ibrahimovic mengatakan para pemain Prancis harus menghadapi berbagai upaya provokasi sepanjang pertandingan. Namun, ia memuji skuad Didier Deschamps yang tetap fokus hingga akhirnya mengamankan kemenangan.

"Ini adalah tantangan yang berbeda bagi mereka hari ini. Ini lebih tentang tidak terpancing, tetap tenang, tidak kehilangan keseimbangan, dan tidak terjebak dalam trik yang dilakukan Paraguay."

Mantan penyerang AC Milan, Paris Saint-Germain, hingga Manchester United itu mengaku dirinya mungkin tidak akan mampu setenang para pemain Prancis.

"Jika saya pemain Prancis, saya bisa mendapatkan empat kartu merah dalam pertandingan ini."

Ia menambahkan bahwa dirinya selalu menikmati permainan yang kompetitif, tetapi tidak menyukai lawan yang sengaja mencoba memancing emosi.

"Saya suka memainkan permainan yang sesungguhnya. Saya tidak suka ketika seseorang mencoba memprovokasi saya. Tapi itu bagian dari permainan, dan juga bukan bagian dari permainan."

Editor: Banu Adikara
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