Daftar Lengkap Pencetak Assist Sementara Piala Dunia 2026, Olise di Posisi Teratas

Michael Olise menjadi pencetak assist terbanyak pada Piala Dunia 2026 sejauh ini. (Instagram @equipedefrance)
JawaPos.com - Gelandang tim nasional Prancis Michael Olise memimpin daftar pemain dengan umpan yang berbuah gol atau assist terbanyak di Piala Dunia 2026 dengan membukukan sebanyak lima assist.
Dalam laporan FIFA melalui laman resminya yang dipantau di Jakarta, Senin, Olise membuat lima assist dari total 14 gol yang dikemas Si Biru selama lima pertandingan dari fase grup hingga babak 16 besar.
Salah satu assist terbaik Olise terjadi saat Prancis menumbangkan Swedia 3-0 pada babak 32 besar, di mana pemain berusia 24 tahun itu melepaskan umpan terobosan melengkung yang membelah pertahanan lawan untuk dikonversi menjadi gol oleh Kylian Mbappe.
Dengan pencapaian itu, Olise mendekati rekor legenda Brasil, Pele, yang memegang rekor pemain dengan jumlah assist terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yaitu enam assist.
Olise saat ini berada di deretan sejumlah legenda yang menorehkan lima assist seperti Robert Gadocha, Thomas Hassler (Jerman Barat), Pierre Littbarski (Jerman Barat), Diego Maradona (Argentina).
Olise berpeluang menyamai atau bahkan melampaui rekor Pele di panggung kompetisi sepak bola terbesar dunia kali ini karena Prancis melaju ke babak perempat final dan akan menghadapi Maroko.
Pesaing terdekat Olise adalah gelandang Brasil Bruno Guimaraes yang menorehkan empat assist. Namun jumlah assist Bruno dipastikan tidak lagi bertambah karena Selecao harus angkat koper dari turnamen setelah ditekuk Norwegia 1-2 pada babak 16 besar.
Pemain dengan peluang terbesar menambah jumlah assist untuk menggeser Olise adalah gelandang Norwegia Martin Odegaard yang akan menghadapi Inggris di delapan besar.
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