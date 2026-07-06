Legenda Paraguay Dikecam usai Diduga Lontarkan Komentar Rasis Jelang Laga Kontra Prancis

Mantan kiper Paraguay Jose Luis Chilavert. (Istimewa)
JawaPos.com - Legenda sepak bola Paraguay, Jose Luis Chilavert, menjadi sorotan setelah diduga melontarkan komentar bernada rasis menjelang pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Prancis.
Mantan kiper berusia 60 tahun itu menuai kecaman dari Ketua Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Philippe Diallo, yang menyebut pernyataannya sebagai sesuatu yang mencoreng nilai-nilai sepak bola.
Sebelum pertandingan di Philadelphia, Chilavert mengunggah tangkapan layar di media sosial yang berisi komentar yang ia kaitkan dengan mantan penyerang Prancis, Christophe Dugarry, mengenai peluang Paraguay menghadapi Les Bleus.
Baca Juga:Norwegia Jadi Mimpi Buruk Brasil di Piala Dunia 2026, Selecao Tanpa Kemenangan atas The Vikings dalam 5 Pertemuan!
Melansir The Independent, menanggapi unggahan tersebut, Chilavert menulis:
"Christophe, kau benar. Pada tahun 1998 kami menghadapi Prancis dan sekarang Paraguay akan menghadapi tim dari Afrika."
Ucapan itu langsung memicu kontroversi karena dianggap merujuk pada keberagaman etnis para pemain tim nasional Prancis.
Philippe Diallo segera memberikan tanggapan melalui media sosial X dan mengecam keras komentar mantan penjaga gawang tersebut.
"Saya mengutuk sekeras-kerasnya pernyataan rasis yang dibuat oleh José Luis Chilavert terhadap tim nasional Prancis, yang merusak nilai-nilai rasa hormat, persaudaraan, dan keberagaman dalam sepak bola kita."
Komentar Chilavert juga mengingatkan pada pertemuan kedua negara di Piala Dunia 1998. Saat itu, Prancis mengalahkan Paraguay 1-0 di babak 16 besar sebelum akhirnya menjadi juara dunia untuk pertama kalinya usai menundukkan Brasil 3-0 di partai final.
Prediksi Skor Kanada vs Maroko di Piala Dunia 2026: Singa Atlas Lebih Diunggulkan, Mampukah Les Rouges Balas Dendam?
Prediksi Skor Paraguay vs Prancis di 16 Besar Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi si Biru
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kelemahan 3 Singa di Estadio Azteca
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Statistik Vikings Siap Hancurkan Samba
Prediksi Skor Brasil vs Norwegia: Bursa Taruhan Dunia Jagokan Selecao, Opta Beri Peluang Menang 53,6 Persen
Prediksi Skor Meksiko vs Inggris di Piala Dunia 2026: Ujian Konsistensi The Three Lions Demi Lolos Perempat Final!
Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Bursa Dunia Sepakat Pilih Atlas Lions, Opta Beri Peluang Menang 51,8 Persen
Prediksi Skor Inggris vs Meksiko: Bursa Taruhan Dunia Tetap Jagokan Three Lions, Rekor Angker Azteca Jadi Ancaman