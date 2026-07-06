Legenda Paraguay Dikecam usai Diduga Lontarkan Komentar Rasis Jelang Laga Kontra Prancis

JawaPos.com - Legenda sepak bola Paraguay, Jose Luis Chilavert, menjadi sorotan setelah diduga melontarkan komentar bernada rasis menjelang pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Prancis.

Mantan kiper berusia 60 tahun itu menuai kecaman dari Ketua Federasi Sepak Bola Prancis (FFF), Philippe Diallo, yang menyebut pernyataannya sebagai sesuatu yang mencoreng nilai-nilai sepak bola.

Sebelum pertandingan di Philadelphia, Chilavert mengunggah tangkapan layar di media sosial yang berisi komentar yang ia kaitkan dengan mantan penyerang Prancis, Christophe Dugarry, mengenai peluang Paraguay menghadapi Les Bleus.

Melansir The Independent, menanggapi unggahan tersebut, Chilavert menulis:

"Christophe, kau benar. Pada tahun 1998 kami menghadapi Prancis dan sekarang Paraguay akan menghadapi tim dari Afrika."

Ucapan itu langsung memicu kontroversi karena dianggap merujuk pada keberagaman etnis para pemain tim nasional Prancis.

Ketua FFF Kecam Pernyataan Chilavert Philippe Diallo segera memberikan tanggapan melalui media sosial X dan mengecam keras komentar mantan penjaga gawang tersebut.

"Saya mengutuk sekeras-kerasnya pernyataan rasis yang dibuat oleh José Luis Chilavert terhadap tim nasional Prancis, yang merusak nilai-nilai rasa hormat, persaudaraan, dan keberagaman dalam sepak bola kita."