Aneh tapi Nyata! FIFA Cabut Sanksi Folarin Balogun, Ada Campur Tangan Donald Trump

Striker timnas Amerika Serikat Folarin Balogun cetak gol dan mendapatkan kartu merah di laga Piala Dunia 2026 lawan Bosnia. (Instagram/@sportsgully)
JawaPos.com - Keputusan kontroversi dibuat FIFA dalam Piala Dunia 2026. FIFA secara mengejutkan membatalkan hukuman kartu merah penyerang Amerika Serikat, Folarin Balogun, menjelang laga krusial melawan Belgia di babak 16 besar.
Duel Amerika Serikat vs Belgia akan berlangsung di Stadion Seattle, Amerika Serikat, Selasa (7/7) pagi WIB. Kubu tuan rumah sejatinya kehilangan striker andalan mereka karena terkena kartu merah saat melawan Bosnia-Herzegovina di babak 32 besar.
Situasi ini tentu menjadi keuntungan bagi Belgia karena Balogun absen. Namun siapa sangka, kartu merah tersebut secara mengejutkan dicabut oleh FIFA jelang bergulirnya pertandingan krusial tersebut.
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Berdasarkan regulasi resmi FIFA, kartu merah langsung otomatis memicu larangan bertanding satu laga tanpa hak banding. Namun, FIFA merujuk pada Pasal 27 Kode Disiplin FIFA yang memungkinkan sebuah hukuman ditangguhkan selama masa percobaan satu tahun.
Dalam laporan ESPN disebutkan, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menelepon langsung Presiden FIFA Gianni Infantino meminta untuk meninjau kartu merah Balogun. Desakan seperti ini tampaknya tidak sepatutnya dilakukan, karena mencoreng sportivitas dalam olahraga.
Presiden AS, Donald Trump, kegirangan saat mengetahui FIFA mencabut hukuman kartu merah Balogun. Dengan begitu, striker AS Monaco tersebut bisa tampil saat melawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2026.
"Terima kasih kepada FIFA karena telah melakukan apa yang benar, dan membatalkan ketidakadilan yang besar!," tulis Trump dalam unggahannya di platform Truth Social.
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Keputusan sepihak itu langsung direspons dengan kecaman keras oleh Federasi Sepak Bola Belgia (RBFA). Mereka mengaku terkejut dengan keputusan FIFA yang menangguhkan hukuman kartu merah Balogun pada H-2 pertandingan.
"Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia (RBFA) kagum dengan keputusan FIFA untuk menyatakan pemain Amerika Serikat yang diskors Folarin Balogun memenuhi syarat untuk bermain di pertandingan AS-Belgia," tulis RBFA dalam pernyataannga.
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