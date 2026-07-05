Prediksi Brasil vs Norwegia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Hasilnya Ditentukan Tarian Vini atau Gebrakan Haaland

VIKING: Erling Haaland akan memimpin lini serang Norwegia saat menghadapi Brasil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram: Erling Haaland)
JawaPos.com - Pertandingan 16 besar Piala Dunia 2026 antara Brasil dan Norwegia di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, pada Senin (6/7) pukul 03.00 WIB, adalah kontes gol antara Erling Braut Haaland dan Vinicius Jr.
Tetapi sebenarnya produktivitas Haaland masih di atas Vinicius. Haaland sudah mencetak lima gol, sedangkan Vinicius mencetak empat gol. Meski begitu Vinicius mengungguli Halaand dalam peluang gol; 15 berbanding 13. Kedua pemain bersaing ketat menjadi pemain paling subur walau kinerja Haaland musim ini lebih baik ketimbang Vinicius.
Haaland memasukkan 35 gol untuk Manchester City, Vinicius menyumbangkan 21 gol bagi Real Madrid. Jika Vinicius cuma mencetak dua gol dari 18 laga kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan, maka Haaland mencetak 16 gol dari delapan pertandingan kualifikasi zona Eropa.
Tetap saja kontes adu subur antara kedua pemain itu dalam pertemuan kedua Brasil dengan Norwegia setelah Piala Dunia 1998 ketika Brasil kalah 1-2, menarik untuk diikuti.
Tapi pertandingan di MetLife Stadium itu juga sarat duel-duel individual menarik lain, khususnya berkaitan dengan Liga Premier, di mana masing-masing tujuh pemain kedua tim bermain di liga ini.
Di antara yang paling menarik adalah duel Haaland dengan bek tengah Gabriel Magalhaes, dan Casemiro melawan Martin Odegaard.
Haaland sudah delapan kali berduel dengan Gabriel dalam kompetisi Liga Inggris dari 2023 sampai 2026. Dari delapan pertemuan itu, Haaland masih bisa mencetak enam gol dan 2 assist walau ditempel ketat oleh Gabriel. Haaland menang tiga kali bersama City, Gabriel menang dua kali bersama Arsenal.
Duel lain terjadi di lapangan tengah ketika playmaker Martin Odegaard, bertemu jenderal lapangan tengah Brasil, Casemiro. Odegaard sudah memberikan tiga assist untuk Norwegia, selain menjadi pemain Norwegia yang paling sering membuka ruang serang, menerima umpan dan melakukan pressing.
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