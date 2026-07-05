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Farid S. Maulana, Baskoro Yudho
Senin, 6 Juli 2026 | 00.03 WIB

Terungkap Kisah di Balik Penalti Mesir vs Australia: Mohamed Salah Putuskan Panenka untuk Beri Ketenangan

Mohamed Salah (kiri) membawa Mesir lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Australia lewat adu penalti. (Instagram @egyptnt)

 
JawaPos.com - Laga Australia melawan Mesir di babak 32 Besar harus diakhiri dengan adu penalti. Mohamed Salah ditunjuk sebagai eksekutor ketiga Mesir.
 
Pendukung Mesir pun sempat cemas. Sebab, alih-alih mengeksekusi penalti dengan tendangan yang bertenaga, Salah memilih melakukan penalti ala Panenka. Eksekusi yang cerdik itu berhasil memperdaya kiper Australia Patrick Beach.

Salah lega bisa melepaskan tendangan ala Panenka. Menurutnya, tendangan Panenka itu diputuskan di detik-detik terakhir sebelum menuju titik putih.

"Jika ada yang harus menendangnya dengan cara ini, itu adalah saya," tegasnya seperti dikutip The Sun.

Pemain berusia 34 tahun itu percaya diri dengan pengalaman yang dimiliki. Dia juga ingin membuat penendang penalti terakhir Mesir, yakni Hossam Abdelmaguid, tidak terbebani. 

 

Editor: Hendra
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