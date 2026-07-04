Luka Modric Tutup Perjalanan Piala Dunia 2026 sebagai Legenda yang Pimpin Generasi Emas Kroasia

JawaPos.com – Luka Modric diyakini telah memainkan pertandingan terakhirnya di Piala Dunia FIFA 2026 setelah Kroasia tersingkir pada babak 32 besar.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (3/7), Gelandang berusia 40 tahun tersebut menutup perjalanan panjangnya di ajang sepak bola paling bergengsi dengan status sebagai legenda Kroasia.

Penampilannya menjadi akhir dari kiprah seorang pemimpin yang telah membentuk generasi emas sepak bola negaranya.

Kroasia harus mengakhiri langkahnya setelah kalah dari Portugal dalam pertandingan yang berlangsung sengit di Toronto, Kanada. Modric tetap tampil sebagai pengatur permainan dan memimpin rekan-rekannya hingga peluit panjang berbunyi.

Meski gagal membawa timnya melaju, penampilannya kembali menunjukkan kualitas dan kepemimpinan yang telah menjadi ciri khasnya selama bertahun-tahun.

Sepanjang kariernya di Piala Dunia, Modric tampil dalam lima edisi, yaitu 2006, 2014, 2018, 2022, dan 2026. Ia membawa Kroasia mencapai final pada 2018 sekaligus meraih penghargaan Bola Emas sebagai pemain terbaik turnamen.

Pada edisi 2022, Modric juga berperan penting mengantarkan Kroasia finis di peringkat ketiga.

Laga terakhir Modric di Piala Dunia juga menghadirkan momen emosional ketika ia kembali berhadapan dengan Cristiano Ronaldo.

Seusai pertandingan, kedua mantan rekan setim di Real Madrid itu saling berpelukan sebagai bentuk penghormatan atas perjalanan karier yang telah mereka lalui bersama.