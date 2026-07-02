Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026, Ronaldo dan Luka Modric Jadi Andalan Masing-Masing

JawaPos.com - Timnas Portugal memulai langkah di fase gugur Piala Dunia 2026 dengan menghadapi Kroasia pada babak 32 besar. Laga yang berlangsung Jumat (3/7) dini hari WIB ini diprediksi menghadirkan persaingan sengit mengingat kedua tim sama-sama memiliki pengalaman panjang di turnamen besar.

Pertemuan timnas Portugal dan Kroasia di piala dunia juga menghadirkan duel dua pemain senior yang masih menjadi andalan tim masing-masing. Cristiano Ronaldo diperkirakan kembali memimpin lini depan Portugal, sementara Luka Modric tetap menjadi motor permainan Kroasia di lini tengah.

Timnas Portugal melaju ke fase gugur dengan status runner-up Grup K. Tim asuhan Roberto Martinez mengumpulkan satu kemenangan dan dua hasil imbang selama fase grup.

Meski belum tampil terlalu meyakinkan, Selecao das Quinas tetap menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim yang layak diperhitungkan. Kemenangan terbesar Portugal hadir saat membungkam Uzbekistan dengan skor 5-0.

Pada pertandingan tersebut, Cristiano Ronaldo tampil tajam dengan mencetak dua gol. Penampilan itu menjadi modal penting bagi sang kapten menjelang duel melawan Kroasia.

Di sisi lain, Kroasia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah berhasil bangkit dari kekalahan pada laga pembuka. Tim besutan Zlatko Dalic kemudian meraih dua kemenangan beruntun atas Panama dan Ghana untuk memastikan satu tempat di babak 32 besar.

Performa tersebut menunjukkan Kroasia mulai menemukan ritme permainan terbaiknya. Kombinasi pemain senior dan generasi muda membuat finalis Piala Dunia 2018 itu tetap menjadi lawan yang tidak mudah ditaklukkan.

Jelang pertandingan, timnas Portugal dikabarkan tak memiliki masalah berarti dari sisi kebugaran pemain. Roberto Martinez diperkirakan hanya melakukan sedikit perubahan dibandingkan susunan pemain saat menghadapi Kolombia pada laga terakhir fase grup.