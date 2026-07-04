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Minggu, 5 Juli 2026 | 05.24 WIB

Prediksi Skor Kanada vs Maroko: Pelatih Les Rouges Sebut Singa Atlas Jadi Ujian Berat!

Cyle Larin saat merayakan gol penyama kedudukan yang membawa Kanada bermain imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026. (Dok/@canmnt) - Image

Cyle Larin saat merayakan gol penyama kedudukan yang membawa Kanada bermain imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026. (Dok/@canmnt)

JawaPos.com - Pelatih Kanada Jesse Marsch menilai Maroko akan menjadi ujian terbesar bagi timnya saat kedua tim bertemu pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Houston Stadium, Amerika Serikat, Minggu (5/7) pukul 00.00 WIB.

Marsch mengatakan Maroko datang ke fase gugur dengan modal kualitas individu, organisasi permainan, dan kepercayaan diri yang menjadikan mereka salah satu tim paling berbahaya.

"Kami sangat antusias menghadapi momen ini. Ketika berbicara mengenai Maroko, ini adalah tim dengan talenta individu yang luar biasa, sangat terorganisasi," kata Marsch dalam konferensi pers pralaga, dikutip dari FIFA, Sabtu.

"Hasil-hasil yang mereka raih menunjukkan kepercayaan diri yang mereka miliki saat ini. Mereka bermain dengan penuh keyakinan. Kami tahu kami menghadapi tantangan yang sangat besar,"

Pelatih asal Amerika Serikat itu menyebut antusiasme tinggi tetap menyelimuti skuadnya meski harus menghadapi salah satu tim yang tampil paling konsisten sepanjang turnamen.

Maroko melaju ke babak 16 besar tanpa menelan kekalahan. Singa Atlas menahan imbang Brasil pada fase grup sebelum menyingkirkan Belanda lewat adu penalti pada babak 32 besar.

Sementara itu, Kanada mencetak sejarah dengan menembus fase gugur Piala Dunia untuk pertama kalinya setelah gagal melakukannya pada edisi 1986 dan 2022.

Meski mengakui kualitas lawan, Marsch tetap berharap anak asuhnya mampu memberikan penampilan terbaik demi menjaga peluang melanjutkan perjalanan di Piala Dunia 2026.

Editor: Dinarsa Kurniawan
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