Dianggap Seperti Diktator Prancis! Dari Petisi ”Mbappe Out”, Kini ”Maafkan Kami, Mbappe”

JawaPos.com - Semua hal yang berkaitan dengan kapten sekaligus striker Prancis Kylian Mbappe selalu menuai sorotan. Yang terbaru, muncul petisi yang berisi permintaan maaf kepada bintang Real Madrid tersebut.

”Maafkan Kami, Mbappe,” begitu judul petisi itu seperti dilaporkan L’Equipe.

Sampai kemarin WIB (3/7), petisi tersebut sudah mendapatkan tanda tangan lebih dari 30 ribu orang. Ribuan tanda tangan tersebut diyakini datang dari penggemar maupun pembenci sosok berjuluk Donatello tersebut.

”(Orang-orang) Prancis sudah berperilaku buruk. Kami sudah meragukan Kylian, kami juga mengkritik Kylian, dan kami tidak tahu berterima kasih. Sudah saatnya bagi kami untuk memperbaiki kesalahan kami tersebut,” tulis si pembuat petisi.