Prediksi Susunan Pemain Paraguay vs Prancis: Les Bleus Dapat Kabar Buruk, Aurelien Tchouameni Cedera

JawaPos.com – Timnas Prancis mendapat pukulan jelang menghadapi Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gelandang andalan Les Bleus, Aurelien Tchouameni, dilaporkan mengalami cedera paha saat latihan terakhir sehingga terancam absen pada laga yang digelar di Philadelphia, Minggu (5/7).

Laporan tersebut pertama kali diungkap media Prancis, L'Equipe. Jika Tchouameni tidak dapat bermain, Didier Deschamps diperkirakan akan mempercayakan posisi gelandang bertahan kepada Manu Kone.

L'Equipe menulis Tchouameni mengalami cedera paha saat menjalani latihan terakhir sehingga tidak masuk dalam rencana utama Didier Deschamps untuk menghadapi Paraguay.

“Aurélien Tchouaméni mengalami cedera pada paha saat menjalani sesi latihan terakhir sehingga dipastikan absen pada pertandingan tersebut (melawan Paraguay),” tulis laporan L’Equipe dalam artikelnya.

Mengapa Absennya Tchouameni Penting? Tchouameni menjadi salah satu pemain yang nyaris tak tergantikan di lini tengah Prancis sepanjang Piala Dunia 2026. Gelandang Real Madrid itu tampil penuh saat menghadapi Senegal, Norwegia, dan Swedia, berperan menjaga keseimbangan permainan sekaligus memutus serangan lawan.

Manu Kone Disiapkan Jadi Pengganti Absennya Tchouameni diperkirakan akan membuat Deschamps mengubah komposisi lini tengah.

Manu Kone disebut menjadi kandidat terkuat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Tchouameni dan akan berduet dengan Adrien Rabiot.

Gelandang AS Roma itu sebelumnya tampil sejak menit pertama ketika Prancis mengalahkan Irak 3-0 pada fase grup. Penampilannya dinilai mampu menjaga keseimbangan lini tengah Les Bleus.

Kehilangan Besar bagi Prancis Cedera Tchouameni menjadi kerugian besar bagi Prancis mengingat perannya sangat vital di lini tengah.