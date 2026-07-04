Prediksi Susunan Pemain Paraguay vs Prancis: Les Bleus Dapat Kabar Buruk, Aurelien Tchouameni Cedera

Aurelien Tchouameni dilaporkan mengalami cedera paha saat latihan terakhir Timnas Prancis menjelang laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 melawan Paraguay. Posisinya diperkirakan akan digantikan Manu Kone jika tidak pulih tepat waktu. (Dok. Aurelien Tchouameni)
JawaPos.com – Timnas Prancis mendapat pukulan jelang menghadapi Paraguay pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Gelandang andalan Les Bleus, Aurelien Tchouameni, dilaporkan mengalami cedera paha saat latihan terakhir sehingga terancam absen pada laga yang digelar di Philadelphia, Minggu (5/7).
Laporan tersebut pertama kali diungkap media Prancis, L'Equipe. Jika Tchouameni tidak dapat bermain, Didier Deschamps diperkirakan akan mempercayakan posisi gelandang bertahan kepada Manu Kone.
L'Equipe menulis Tchouameni mengalami cedera paha saat menjalani latihan terakhir sehingga tidak masuk dalam rencana utama Didier Deschamps untuk menghadapi Paraguay.
“Aurélien Tchouaméni mengalami cedera pada paha saat menjalani sesi latihan terakhir sehingga dipastikan absen pada pertandingan tersebut (melawan Paraguay),” tulis laporan L’Equipe dalam artikelnya.
Tchouameni menjadi salah satu pemain yang nyaris tak tergantikan di lini tengah Prancis sepanjang Piala Dunia 2026. Gelandang Real Madrid itu tampil penuh saat menghadapi Senegal, Norwegia, dan Swedia, berperan menjaga keseimbangan permainan sekaligus memutus serangan lawan.
Baca Juga: Prediksi Skor Prancis vs Paraguay: Bursa Taruhan Jagokan Les Bleus, Opta Catat Peluang Menang 79,7 Persen!
Absennya Tchouameni diperkirakan akan membuat Deschamps mengubah komposisi lini tengah.
Manu Kone disebut menjadi kandidat terkuat untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Tchouameni dan akan berduet dengan Adrien Rabiot.
Gelandang AS Roma itu sebelumnya tampil sejak menit pertama ketika Prancis mengalahkan Irak 3-0 pada fase grup. Penampilannya dinilai mampu menjaga keseimbangan lini tengah Les Bleus.
Cedera Tchouameni menjadi kerugian besar bagi Prancis mengingat perannya sangat vital di lini tengah.
Pemain Real Madrid tersebut tampil penuh dalam tiga dari empat pertandingan Prancis di Piala Dunia 2026, yakni saat menghadapi Senegal, Norwegia, dan Swedia.
Prediksi Skor Kolombia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Misi Los Cafeteros Lolos 16 Besar, Siap Kirim Pulang Wakil Afrika
Prediksi Skor Australia vs Mesir di 32 Besar Piala Dunia 2026: The Pharaohs Menang Tipis Lewat Duel Sengit
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Penjelasan Gol Offside Kroasia ke Gawang Portugal! Keputusan Kontroversial di 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Spanyol vs Austria: Bursa Taruhan Jagokan La Roja, Opta Klaim Peluang Menang 70,6 Persen
Kemenhub Ungkap Kronologi Putus Kontak Pesawat PK-RCY di Balinggama Papua, Pilot Dilaporkan Meninggal Dunia
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar