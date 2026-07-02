Jelang Lawan Meksiko, Thomas Tuchel Akui Inggris Bakal Kesulitan Bermain di Stadion Azteca

JawaPos.com - Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, mengakui timnya akan menghadapi tantangan berat saat bertemu Meksiko di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Menurutnya, faktor ketinggian Stadion Azteca menjadi keuntungan besar bagi tuan rumah yang nyaris mustahil diatasi dalam waktu singkat.
Inggris melaju ke fase gugur usai bangkit mengalahkan RD Kongo 2-1 berkat dua gol Harry Kane. Kini, Three Lions harus menjalani ujian yang jauh lebih berat di markas Meksiko.
Stadion Azteca berada di ketinggian sekitar 2.240 meter di atas permukaan laut. Kondisi tersebut sudah akrab bagi Meksiko yang telah memainkan tiga dari empat laga Piala Dunia mereka di stadion legendaris tersebut.
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Sebaliknya, Inggris bermarkas di Kansas City dan baru akan terbang ke Mexico City dua hari sebelum pertandingan.
Melansir ESPN, Tuchel pun mengakui timnya tidak memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan kondisi fisik.
"Anda akan bermain melawan Meksiko di Azteca, dan akan ada banyak sekali rintangan yang menunggu kita."
"Belum lagi ketinggian tempat tersebut tentu akan menjadi kerugian besar, karena kami tidak dapat beradaptasi secara fisik dalam empat hari. Itu mustahil dan mungkin akan ada lebih banyak rintangan lagi."
Meski begitu, pelatih asal Jerman itu menegaskan skuadnya siap menghadapi tantangan tersebut.
"Kami siap untuk itu, mungkin kami membutuhkannya. Kami sekarang memiliki landasan yang ideal untuk benar-benar percaya bahwa kami siap untuk itu, dan ketika keadaan menjadi sulit, kami akan menemukan jawabannya."
Tuchel juga menyinggung kemungkinan gangguan di luar lapangan yang bisa dialami tim tamu.
Sebelumnya, Ekuador sempat mengajukan protes kepada FIFA setelah adanya pesta kembang api di luar hotel mereka pada malam sebelum menghadapi Meksiko.
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