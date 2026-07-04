Prediksi Maroko vs Kanada di Piala Dunia 2026: Chemsdine Talbi Siap Jadi Ujung Tombak Singa Atlas di Babak 16 Besar!

JawaPos.com - Maroko bersiap menghadapi tantangan baru saat berjumpa Kanada pada babak 16 besar Piala Dunia 2026.

Setelah tampil solid sejak fase grup, Singa Atlas kini memburu tiket ke perempat final dengan mengandalkan perpaduan pemain senior dan talenta muda.

Salah satu nama yang mulai mencuri perhatian adalah Chemsdine Talbi, winger berusia 21 tahun yang dinilai sebagai salah satu prospek paling menjanjikan dalam skuad asuhan Walid Regragui.

Talbi perlahan mendapat kepercayaan lebih besar sepanjang turnamen. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta keberaniannya menyerang ruang kosong membuatnya menjadi opsi penting ketika Maroko membutuhkan variasi serangan dari sisi sayap.

Meski belum selalu menjadi starter, kontribusinya sebagai pemain yang mampu mengubah ritme pertandingan membuat namanya terus menjadi sorotan media Maroko maupun Eropa.

Menghadapi Kanada, Talbi diprediksi kembali memiliki peran penting. Gaya bermain Kanada yang agresif dan mengandalkan transisi cepat membuka ruang bagi pemain dengan karakter eksplosif seperti Talbi untuk menyerang melalui serangan balik maupun duel satu lawan satu di sisi lapangan.

Pelatih Walid Regragui sebelumnya menegaskan bahwa para pemain muda harus berani mengambil tanggung jawab ketika mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia.

"Pemain-pemain muda kami punya kualitas. Mereka harus main tanpa rasa takut, karena dengan demikianlah mereka akan terus bertumbuh menjadi lebih kuat," ujar Regragui, dikutip Reuters.