Mohamed Salah Ingin Keberhasilan Timnas Mesir Lolos ke 16 Besar Piala Dunia 2026 Jadi Inspirasi Anak-Anak

JawaPos.com - Mohamed Salah berhasil membantu timnas Mesir mengalahkan Australia di 32 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berakhir dengan skor 1-1 (penalti 4-2) tersebut dimainkan di AT&T Stadium, Sabtu (4/7).

Kapten timnas Mesir tersebut menjadi salah satu penendang yang sukses dalam adu penalti. Keberhasilan itu membuat Mohamed Salah dkk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah.

Kelolosan timnas Mesir ke 16 besar Piala Dunia 2026 ingin dijadikan Mohamed Salah sebagai inspirasi bagi anak-anak. Dia ingin mereka dapat meraih mimpinya di bidang apapun bukan hanya di sepak bola.

"Saat ini saya tidak memiliki mimpi khusus. Saya selalu berusaha memberi harapan kepada orang-orang bahwa mereka dapat mencapai posisi yang hebat, terutama anak-anak, tidak hanya di sepak bola tetapi di semua bidang," kata Mohamed Salah setelah laga yang dikutip dari Fil Goal, Sabtu (4/7).

Di timnas Mesir, Salah berusaha menunjukkan siapa dirinya di lapangan. Saat ini, eks pemain Liverpool tersebut berusaha membantu timnya melaju sejauh mungkin di Piala Dunia 2026.

"Saya tidak menjelaskan apa pun kepada siapa pun karena saya sangat tahu nilai diri saya, dan begitu pula para pemain. Saya berusaha semaksimal mungkin untuk membantu rekan satu tim saya, dan itulah yang paling penting bagi saya," ucap Salah.

Pemain 34 tahun tersebut menunjukkan permainan gemilangnya sebagai gelandang serang timnas Mesir. Melansir Fotmob, Salah menjadi pemain yang menciptakan peluang terbanyak dan sentuhan terbanyak di kotak penalti Australia.

Sebelum mencatatkan sejarah dengan lolos ke 16 besar Piala Dunia 2026, timnas Mesir selalu gagal di tiga edisi sebelumnya. Tim berjuluk The Pharaohs tersebut tidak mampu lolos dari fase grup pada Piala Dunia 1934, 1990, dan 2018.