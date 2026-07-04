Mostafa Shobeir Ungkap Suka Cita Mesir Lolos ke 16 Besar

JawaPos.com - Kiper Timnas Mesir Mostafa Shobeir mengungkapkan suka cita usai negaranya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 seusai menyingkirkan Australia pada babak 32 besar, Jumat waktu setempat, dikutip dari ANTARA.

"Kami tidak percaya kami melakukan ini, untuk bisa mencapai level ini. Tapi lagi, sejak hari pertama kami di sini, kami mengatakan kepada satu sama lain bahwa kami tidak akan pernah mundur," ujar Shobeir, dikutip dari laman resmi FIFA, Sabtu.

Pada pertandingan babak 32 besar Piala Dunia 2026, Mesir berhasil menyingkirkan Australia lewat adu tendangan penalti setelah bermain imbang 1-1 selama 120 menit.

Mesir sebenarnya dapat unggul terlebih dahulu melalui Emam Ashour, namun Australia dapat menyamakan kedudukan akibat gol bunuh diri bek Mohamed Hany.

Mohamed Salah serta kolega dapat menjadi pemenang pada laga ini setelah menang dengan skor 4-2 pada adu tendangan penalti berkat kegagalan dua penendang Australia Harry Souttar dan Lucas Harrington.

Shobeir melanjutkan jika Mesir datang ke Piala Dunia 2026 bukan hanya untuk memainkan pertandingan fase grup lalu pulang, namun mereka ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya.

"Tentu saja, Tuhan memberikan kami sangat banyak dan kami mengapresiasi itudan kami harap bisa melangkah lebih jauh lagi," jelas Shobeir.

"Kami bertarung hingga akhir, bahkan di pertandingan selanjutnya. Bahkan jika kami memainkan lebih banyak pertandingan lagi, kami akan bertarung hingga akhir. Pada akhirnya kami akan bertarung hingga akhir untuk fans, negara, untuk kami sendiri," pungkasnya.