Gaza Ikut Larut dalam Euforia! Pelatih Mesir Dedikasikan Kemenangan Bersejarah di Piala Dunia 2026 untuk Palestina

Pelatih Mesir Hossam Hassan membawa bendera Mesir dan Palestina setelah kemenangan dramatis atas Australia pada babak gugur Piala Dunia 2026. (Instagram @chnge)
JawaPos.com — Kemenangan Mesir atas Australia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Sabtu (4/7/2026), menjadi momen bersejarah sekaligus penuh makna.
Pelatih Hossam Hassan mendedikasikan kemenangan adu penalti 4-2 itu kepada rakyat Mesir dan Palestina, sementara warga Gaza ikut merayakan dengan menyaksikan tayangan ulang pertandingan di tengah bangunan-bangunan yang hancur akibat perang.
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Mesir memastikan tiket ke babak 16 besar setelah mengalahkan Australia melalui drama adu penalti usai bermain imbang 1-1 hingga perpanjangan waktu.
Hasil itu menjadi kemenangan pertama Mesir dalam pertandingan fase gugur Piala Dunia sepanjang sejarah keikutsertaan mereka.
Laga berlangsung ketat sejak awal dengan Mesir membuka keunggulan pada menit ke-13 lewat sundulan Emam Ashour.
Australia kemudian menyamakan kedudukan pada awal babak kedua setelah gol bunuh diri Mohamed Hany membuat skor kembali imbang.
Tidak ada tambahan gol hingga waktu normal maupun babak tambahan berakhir. Adu penalti pun menjadi penentu, dan Mesir tampil lebih tenang dengan menang 4-2 setelah Harry Souttar dan Lucas Herrington gagal menjalankan tugas untuk Australia.
Gol penalti penentu dicetak Hossam Abdelmaguid. Kemenangan tersebut membawa Mesir melangkah ke babak 16 besar untuk menghadapi pemenang duel Argentina melawan Tanjung Verde.
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Usai pertandingan, pelatih Hossam Hassan menyampaikan pesan emosional yang langsung menjadi sorotan. Ia mengatakan kemenangan tersebut dipersembahkan bukan hanya untuk rakyat Mesir, tetapi juga bagi masyarakat Palestina.
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