Resmi! Australia Tersingkir, Asia Tanpa Wakil di 16 Besar Piala Dunia 2026 meski Kirim Rekor 9 Negara

Australia menjadi wakil terakhir Asia yang tersingkir dari Piala Dunia 2026 setelah kalah adu penalti 2-4 dari Mesir pada babak 32 besar. (Instagram @socceroos)
JawaPos.com — Harapan Asia untuk mencetak sejarah di Piala Dunia 2026 resmi berakhir setelah Australia kalah dari Mesir pada babak 32 besar, Sabtu (4/7/2026).
Kekalahan melalui adu penalti itu membuat Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) dipastikan tidak memiliki satu pun wakil di babak 16 besar meski mengirim rekor sembilan negara ke turnamen edisi kali ini.
Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang menggunakan format baru dengan 48 peserta. Penambahan jumlah tim membuat kuota Asia meningkat signifikan hingga sembilan wakil, termasuk dua negara debutan, Yordania dan Uzbekistan.
Banyak pihak sempat memprediksi peningkatan kuota tersebut akan membuka peluang lebih besar bagi Asia untuk menorehkan prestasi terbaik sepanjang sejarah. Namun hasil di lapangan justru menghadirkan kenyataan yang bertolak belakang.
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Mayoritas wakil Asia gagal melewati fase grup meski mendapat kesempatan lebih besar berkat format baru Piala Dunia. Dari sembilan peserta AFC, tujuh tim langsung tersingkir sebelum memasuki babak gugur.
Korea Selatan dan Iran sebenarnya mampu finis di peringkat ketiga grup masing-masing. Namun perolehan poin keduanya tidak cukup untuk masuk daftar tim peringkat ketiga terbaik yang berhak melaju ke babak 32 besar.
Sementara itu, Uzbekistan, Yordania, Qatar, Irak, dan Arab Saudi harus puas menjadi penghuni dasar klasemen grup masing-masing. Hasil tersebut membuat lima negara tersebut mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat.
Padahal, hadirnya Uzbekistan dan Yordania sebagai debutan sempat menjadi warna baru bagi Asia di Piala Dunia 2026. Sayangnya pengalaman pertama mereka di panggung terbesar sepak bola dunia belum mampu menghasilkan kejutan.
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