Gagal Penalti Lawan Mesir, Pemain Muda Australia Lucas Herrington Tetap Dipuji Berani Ambil Tanggung Jawab di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Beberapa detik bisa mengubah nasib sebuah pertandingan. Itulah yang dialami bek muda Australia, Lucas Herrington, ketika dipercaya menjadi salah satu algojo adu penalti melawan Mesir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Meski eksekusinya gagal, keberaniannya justru mendapat banyak apresiasi.

Australia harus mengakhiri perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 setelah kalah dari Mesir melalui drama adu penalti.

Salah satu momen yang paling menjadi sorotan adalah keputusan tim pelatih menunjuk Lucas Herrington sebagai salah satu penendang.

Pemain yang baru berusia 18 tahun itu maju dengan penuh percaya diri. Namun, tendangan penalti yang dilepaskannya gagal berbuah gol sehingga membuat peluang Australia semakin berat sebelum akhirnya takluk dengan skor 2-4 dalam adu penalti.

Meski hasilnya mengecewakan, banyak pihak menilai kegagalan tersebut bukanlah sesuatu yang pantas dibebankan kepada Herrington.

Di usia yang masih sangat muda, ia justru menunjukkan mental berani dengan mengambil tanggung jawab di panggung sebesar Piala Dunia.

Tidak semua pemain berani maju ketika tekanan berada di titik tertinggi. Dalam situasi hidup-mati seperti adu penalti fase gugur, banyak pemain senior sekalipun memilih menghindar. Herrington justru menerima tantangan tersebut tanpa ragu.

Bek kelahiran Brisbane, Australia, pada 5 September 2007 itu memang sedang menikmati perkembangan karier yang sangat pesat.