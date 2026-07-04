Hasil Argentina vs Tanjung Verde 3-2 di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Menangi Lomba Sihir Kontra Vozinha, Lolos Dramatis ke 16 Besar

Lionel Messi saat membantu Argentina mengalahkan Tanjung Verde 3-2 setelah babak tambahan dan memastikan tiket ke 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com — Argentina memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Tanjung Verde 3-2 setelah melalui 120 menit pertandingan di Miami Stadium, Sabtu (4/7/2026) pagi WIB.
Lionel Messi menjadi pusat perhatian lewat satu gol, sederet peluang berbahaya, serta kontribusi penting yang membantu sang juara bertahan menyingkirkan debutan yang tampil penuh perlawanan.
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Argentina langsung mengambil inisiatif menyerang sejak peluit awal dibunyikan. Tim asuhan Lionel Scaloni mendominasi penguasaan bola, tetapi harus bekerja keras menembus pertahanan rapat Tanjung Verde.
Peluang pertama hadir pada menit ke-15 saat Lionel Messi menerima bola di kotak penalti. Namun, penyelesaian akhirnya masih melebar di sisi kanan gawang sehingga skor tetap imbang tanpa gol.
Tiga menit kemudian, Messi kembali mengancam melalui tendangan bebas dari depan kotak penalti. Kali ini kiper veteran Vozinha menunjukkan kualitasnya dengan menepis bola dan menjaga gawangnya tetap aman.
Argentina akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-29. Lisandro Martinez mengirim umpan terobosan yang membuat Messi lolos dari jebakan offside sebelum melepaskan tembakan dari sudut sempit ke pojok kanan atas gawang yang gagal dijangkau Vozinha.
Gol tersebut menjadi hadiah atas dominasi Argentina sepanjang babak pertama. Meski begitu, Tanjung Verde tetap disiplin bertahan dan berusaha memanfaatkan setiap peluang serangan balik.
Menjelang turun minum, Enzo Fernandez hampir menggandakan keunggulan melalui tembakan jarak jauh. Lagi-lagi Vozinha tampil gemilang dengan melakukan penyelamatan penting sehingga skor 1-0 bertahan hingga jeda.
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Memasuki babak kedua, Tanjung Verde bermain jauh lebih berani. Wakil Afrika itu mulai berani menekan lini belakang Argentina dan mampu menciptakan beberapa peluang berbahaya.
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