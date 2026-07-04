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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 4 Juli 2026 | 14.01 WIB

Strategi Unik Mesir Berbuah Manis! Nobar Video Penalti Mbappe Sebelum Taklukkan Australia

Selebrasi penyerang timnas Mesir Mohamed Salah pada laga lawan Selandia Baru di piala dunia. (FIFA) - Image

Selebrasi penyerang timnas Mesir Mohamed Salah pada laga lawan Selandia Baru di piala dunia. (FIFA)

JawaPos.com - Drama adu penalti mewarnai duel Australia melawan Mesir dengan cerita menarik yang mencuri perhatian.

Kedua tim sama-sama menyiapkan strategi khusus jelang babak tos-tosan, namun pendekatan yang dipilih benar-benar berbeda.

Australia lebih dulu membuat kejutan dengan mengganti penjaga gawang pada menit ke-119. Pergantian itu dilakukan hanya beberapa saat sebelum pertandingan berlanjut ke adu penalti.

Langkah tersebut diyakini sebagai upaya pelatih untuk menghadirkan kiper yang lebih siap menghadapi situasi satu lawan satu dari titik putih.

Di sisi lain, Mesir memilih cara yang jauh lebih unik. Alih-alih hanya melakukan briefing singkat, para pemain justru berkumpul untuk menyaksikan tayangan video penalti yang pernah dieksekusi Kylian Mbappe saat membela Real Madrid.

Video tersebut memperlihatkan bagaimana Mbappe sukses menaklukkan gawang Levante yang saat itu dijaga Mathew Ryan.

Menariknya, Ryan merupakan kiper yang juga membela Australia dalam pertandingan tersebut.

Momen itu langsung menjadi bahan perbincangan di media sosial. Banyak penggemar menilai cara Mesir cukup kreatif karena memanfaatkan rekaman tendangan pemain kelas dunia untuk mempelajari kebiasaan serta arah antisipasi sang kiper.

Meski belum dapat dipastikan seberapa besar pengaruh video tersebut terhadap hasil pertandingan, strategi itu tampaknya memberikan tambahan kepercayaan diri kepada para algojo Mesir.

Editor: Banu Adikara
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