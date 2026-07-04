Hasil Australia vs Mesir 2-4 di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Antar The Pharaohs Lolos 16 Besar 

JawaPos.com — Mesir memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menyingkirkan Australia melalui adu penalti 4-2 usai bermain imbang 1-1 selama 120 menit di Stadion Dallas, Amerika Serikat, Sabtu (4/7/2026) dini hari WIB.

Mohamed Salah menjadi salah satu penentu kemenangan The Pharaohs setelah sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti dan membawa negaranya melaju ke fase berikutnya.

Laga babak 32 besar ini berlangsung sengit sejak menit awal.

Australia memberikan tekanan tinggi kepada Mesir, tetapi skuad The Pharaohs mampu mengendalikan permainan dalam sebagian besar pertandingan sebelum akhirnya memastikan kemenangan lewat drama adu penalti.

Bagaimana Jalannya Pertandingan Australia vs Mesir? Australia langsung mengancam pada menit kelima melalui Cristian Volpato. Gelandang muda Socceroos melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti, tetapi bola hanya membentur mistar gawang sehingga peluang emas pertama gagal berbuah gol.

Mesir merespons dengan permainan menyerang yang lebih efektif. Hasilnya datang pada menit ke-13 ketika Karim Hafez mengirim umpan silang akurat yang disambut sundulan Emam Ashour untuk membawa The Pharaohs unggul 1-0.

Keunggulan tersebut membuat Mesir semakin percaya diri menguasai jalannya pertandingan.

Tiga menit kemudian Omar Marmoush hampir menggandakan skor, namun penyelesaiannya masih mampu diblok pertahanan Australia sebelum mencapai gawang.