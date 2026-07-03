Prediksi Susunan Pemain Argentina vs Tanjung Verde: Rodrigo De Paul Pantang Remehkan Lawan di 32 Besar Piala Dunia 2026

Gelandang timnas Argentina Rodrigo De Paul. (Dok. Rodrigo De Paul)
JawaPos.com - Argentina diprediksi menghadapi ujian berat saat melawan Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Rodrigo De Paul menegaskan Albiceleste tidak akan meremehkan lawannya yang tampil impresif sepanjang fase grup.
Gelandang berusia 32 tahun itu mengakui Tanjung Verde tampil impresif sepanjang fase grup. Karena itu, ia menilai laga dipastikan tidak akan berjalan mudah bagi juara dunia tersebut.
"Memang benar bahwa saat undian dilakukan, kami berada di grup yang sama dengan dua juara dunia. Tim-tim dengan pemain-pemain penting dari liga-liga besar. Selama bertahun-tahun, inilah sepak bola, dan hal itu bisa terjadi. Kami diundi melawan lawan yang tampil sangat baik di babak penyisihan grup. Tidak mudah bermain melawan tim-tim seperti itu, mengingat bagaimana jalannya turnamen," kata Rodrigo De Paul dalam konferensi pers jelang pertandingan, Jumat (3/7).
Menurut De Paul, setiap pertandingan di fase gugur memiliki tantangan berbeda. Pengalaman Argentina sebagai juara dunia memang menjadi modal penting, tetapi emosi dan tekanan pertandingan tetap berpengaruh terhadap hasil akhir.
"Setiap pertandingan berbeda; perasaan dan emosi selalu sangat kuat, dan Anda tidak pernah tahu bagaimana hasilnya. Pengalaman mengajarkan Anda cara untuk berkembang, tetapi emosi juga memiliki dampak," ujarnya.
De Paul memastikan Argentina telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk menghadapi segala kemungkinan. Meski begitu, ia menyadari selalu ada faktor-faktor di luar kendali yang dapat menentukan jalannya pertandingan.
"Kami mempersiapkan diri untuk setiap pertandingan, tidak menyisakan banyak ruang untuk kejutan. Itulah yang membuat sepak bola begitu indah. Sering kali, ada banyak detail di luar kendali kami," jelas gelandang Inter Miami tersebut.
"Kami harus tetap tenang, baik dalam situasi menguntungkan maupun sulit, dan berpegang pada rencana permainan. Pada tahap ini, kami harus lebih fokus dari sebelumnya dan yakin bahwa tim siap menghadapi apa pun yang terjadi," pungkas De Paul.
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Argentina dan Tanjung Verde sudah menyiapkan pemain terbaiknya. Berikut ini susunan pemain terbaik kedua tim yang dilansir Fotmob:
Argentina (4-4-2)
Kiper: Martinez
Bek: Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina
Gelandang: De Paul, Mac Allister, Fernandez, Almada
Penyerang: Messi, Lautaro Martinez
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