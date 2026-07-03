Prediksi Line Up Timnas Argentina vs Tanjung Verde: Messi dan Julian Alvarez Siap Buru Tiket 16 Besar Piala Dunia

JawaPos.com - Timnas Argentina bersiap menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu (4/7) dini hari WIB. Laga ini menjadi awal perjalanan tim asuhan Lionel Scaloni di fase gugur setelah tampil impresif sepanjang babak penyisihan grup.

La Albiceleste datang dengan modal yang sangat meyakinkan. Timnas Argentina menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup piala dunia dan menunjukkan keseimbangan permainan di setiap lini.

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan utama timnas Argentina, terutama berkat ketajaman Lionel Messi yang sudah mengoleksi enam gol sepanjang turnamen. Kembalinya Messi ke susunan pemain utama menjadi kabar positif bagi Argentina.

Setelah sempat dirotasi pada laga terakhir fase grup, sang kapten diperkirakan langsung memimpin lini serang bersama Julian Alvarez. Kombinasi keduanya menjadi senjata utama yang diharapkan mampu membongkar pertahanan Tanjung Verde sejak menit awal.

Julian Alvarez juga diprediksi tampil sejak awal setelah kondisinya semakin membaik usai mengalami masalah pada pergelangan kaki. Kehadirannya memberikan variasi serangan karena memiliki mobilitas tinggi, mampu membuka ruang, sekaligus menjadi penyelesai peluang yang efektif.

Di sektor tengah, Argentina masih akan mengandalkan trio Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, dan Alexis Mac Allister. Ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan.

De Paul dikenal sebagai motor permainan yang agresif, sementara Enzo Fernandez menjadi pengatur tempo sekaligus penghubung antara lini tengah dan lini depan. Mac Allister melengkapi kombinasi tersebut dengan kemampuan membaca ruang dan membantu serangan dari lini kedua.

Pada sisi sayap kiri, Thiago Almada diperkirakan tetap mendapatkan kepercayaan. Penampilannya selama fase grup dinilai cukup konsisten sehingga berpeluang kembali mengisi posisi tersebut.