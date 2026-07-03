Logo JawaPos
HomePiala Dunia 2026
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 4 Juli 2026 | 01.57 WIB

Prediksi Line Up Timnas Argentina vs Tanjung Verde: Messi dan Julian Alvarez Siap Buru Tiket 16 Besar Piala Dunia

Lionel Messi catat sejarah sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. (@leomessi/Instagram). - Image

Lionel Messi catat sejarah sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. (@leomessi/Instagram).

JawaPos.com - Timnas Argentina bersiap menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang berlangsung Sabtu (4/7) dini hari WIB. Laga ini menjadi awal perjalanan tim asuhan Lionel Scaloni di fase gugur setelah tampil impresif sepanjang babak penyisihan grup.

La Albiceleste datang dengan modal yang sangat meyakinkan. Timnas Argentina menyapu bersih seluruh pertandingan fase grup piala dunia dan menunjukkan keseimbangan permainan di setiap lini. 

Produktivitas lini depan menjadi salah satu kekuatan utama timnas Argentina, terutama berkat ketajaman Lionel Messi yang sudah mengoleksi enam gol sepanjang turnamen. Kembalinya Messi ke susunan pemain utama menjadi kabar positif bagi Argentina.

Setelah sempat dirotasi pada laga terakhir fase grup, sang kapten diperkirakan langsung memimpin lini serang bersama Julian Alvarez. Kombinasi keduanya menjadi senjata utama yang diharapkan mampu membongkar pertahanan Tanjung Verde sejak menit awal.

Julian Alvarez juga diprediksi tampil sejak awal setelah kondisinya semakin membaik usai mengalami masalah pada pergelangan kaki. Kehadirannya memberikan variasi serangan karena memiliki mobilitas tinggi, mampu membuka ruang, sekaligus menjadi penyelesai peluang yang efektif.

Di sektor tengah, Argentina masih akan mengandalkan trio Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, dan Alexis Mac Allister. Ketiganya memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan permainan.

De Paul dikenal sebagai motor permainan yang agresif, sementara Enzo Fernandez menjadi pengatur tempo sekaligus penghubung antara lini tengah dan lini depan. Mac Allister melengkapi kombinasi tersebut dengan kemampuan membaca ruang dan membantu serangan dari lini kedua.

Pada sisi sayap kiri, Thiago Almada diperkirakan tetap mendapatkan kepercayaan. Penampilannya selama fase grup dinilai cukup konsisten sehingga berpeluang kembali mengisi posisi tersebut. 

Kehadiran Almada juga membuat serangan Argentina lebih dinamis karena mampu bergerak melebar maupun masuk ke area tengah. Di lini belakang, Cristian Romero diprediksi kembali tampil setelah pulih dari masalah ringan pada lututnya.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
Nicolas Tagliafico Minta Bantuan Fans, Bek Argentina Ingin Melengkapi Album Stiker Piala Dunia - Image
Piala Dunia 2026

Nicolas Tagliafico Minta Bantuan Fans, Bek Argentina Ingin Melengkapi Album Stiker Piala Dunia

Jumat, 3 Juli 2026 | 23.53 WIB

Presiden Timor Leste Dukung Tanjung Verde Kalahkan Argentina di Piala Dunia 2026, Ramos-Horta: Messi Akan Kesulitan - Image
Piala Dunia 2026

Presiden Timor Leste Dukung Tanjung Verde Kalahkan Argentina di Piala Dunia 2026, Ramos-Horta: Messi Akan Kesulitan

Jumat, 3 Juli 2026 | 23.51 WIB

Prestasi Kiper Tanjung Verde Melejit, Vozinha Dipinang Apparel Argentina usai Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Prestasi Kiper Tanjung Verde Melejit, Vozinha Dipinang Apparel Argentina usai Piala Dunia 2026

Jumat, 3 Juli 2026 | 23.48 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu! - Image
1

Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!

2

Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar

3

Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda 

4

Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!

5

Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!

7

Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen

8

Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion

9

Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu

10

Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore