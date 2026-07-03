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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 4 Juli 2026 | 00.10 WIB

Prediksi Argentina vs Tanjung Verde di 32 Besar Piala Dunia 2026: Messi Siap Pimpin Albiceleste Lolos ke Babak 16 Besar

Lionel Messi akan memimpin timnas Argentina menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion) - Image

Lionel Messi akan memimpin timnas Argentina menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com - Timnas Argentina akan menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Sabtu (4/7) pukul 05.00 WIB. 

Laga ini menjadi langkah awal bagi Albiceleste di fase gugur setelah menyelesaikan babak penyisihan grup piala dunia dengan catatan yang nyaris sempurna. Sebagai juara bertahan, timnas Argentina datang dengan status salah satu favorit kuat untuk kembali melangkah jauh di turnamen. 

Timnas Argentina besutan Lionel Scaloni tampil konsisten sejak laga pertama dan sukses menyapu bersih tiga pertandingan di Grup J piala dunia. Kepercayaan diri para pemain juga sedang berada di level tertinggi setelah menunjukkan permainan yang solid di semua lini.

Performa Lionel Messi masih menjadi sorotan utama. Kapten Argentina tersebut kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan. 

Hingga berakhirnya fase grup, Messi telah mencetak enam gol dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di turnamen. Kontribusinya dimulai saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 melalui hattrick yang spektakuler.

Setelah itu, dia kembali mencetak dua gol ketika menghadapi Austria sebelum menambah satu gol lagi saat Albiceleste mengalahkan Yordania. Ketajaman sang kapten menjadi modal penting bagi Argentina untuk menghadapi tekanan di fase gugur. Meski demikian, Argentina dipastikan tidak akan menganggap remeh Tanjung Verde

Tim asal Afrika tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Berstatus sebagai negara dengan populasi kecil, mereka berhasil menembus fase gugur untuk pertama kalinya dan langsung mencuri perhatian lewat permainan disiplin.

Perjalanan Tanjung Verde di fase grup memang tidak terlalu mencolok dari sisi produktivitas gol. Mereka hanya mencetak dua gol dalam tiga pertandingan. Namun, kekuatan utama tim asuhan Bubista justru terletak pada organisasi pertahanan yang sangat rapi.

Tanjung Verde sukses menahan imbang Spanyol tanpa gol pada laga pembuka. Hasil itu menjadi sinyal bahwa mereka bukan lawan yang mudah ditembus. 

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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