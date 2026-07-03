Prediksi Argentina vs Tanjung Verde di 32 Besar Piala Dunia 2026: Messi Siap Pimpin Albiceleste Lolos ke Babak 16 Besar

Lionel Messi akan memimpin timnas Argentina menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com - Timnas Argentina akan menghadapi Tanjung Verde pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan di Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Sabtu (4/7) pukul 05.00 WIB.
Laga ini menjadi langkah awal bagi Albiceleste di fase gugur setelah menyelesaikan babak penyisihan grup piala dunia dengan catatan yang nyaris sempurna. Sebagai juara bertahan, timnas Argentina datang dengan status salah satu favorit kuat untuk kembali melangkah jauh di turnamen.
Timnas Argentina besutan Lionel Scaloni tampil konsisten sejak laga pertama dan sukses menyapu bersih tiga pertandingan di Grup J piala dunia. Kepercayaan diri para pemain juga sedang berada di level tertinggi setelah menunjukkan permainan yang solid di semua lini.
Performa Lionel Messi masih menjadi sorotan utama. Kapten Argentina tersebut kembali membuktikan kualitasnya sebagai pemain yang mampu menentukan hasil pertandingan.
Hingga berakhirnya fase grup, Messi telah mencetak enam gol dan menjadi salah satu pencetak gol terbanyak di turnamen. Kontribusinya dimulai saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 melalui hattrick yang spektakuler.
Setelah itu, dia kembali mencetak dua gol ketika menghadapi Austria sebelum menambah satu gol lagi saat Albiceleste mengalahkan Yordania. Ketajaman sang kapten menjadi modal penting bagi Argentina untuk menghadapi tekanan di fase gugur. Meski demikian, Argentina dipastikan tidak akan menganggap remeh Tanjung Verde.
Baca Juga:Kisah Renato Veiga, Bek Timnas Portugal yang Tumbuh di Maroko hingga Memilih Memeluk Agama Islam
Tim asal Afrika tersebut menjadi salah satu kejutan terbesar di Piala Dunia 2026. Berstatus sebagai negara dengan populasi kecil, mereka berhasil menembus fase gugur untuk pertama kalinya dan langsung mencuri perhatian lewat permainan disiplin.
Perjalanan Tanjung Verde di fase grup memang tidak terlalu mencolok dari sisi produktivitas gol. Mereka hanya mencetak dua gol dalam tiga pertandingan. Namun, kekuatan utama tim asuhan Bubista justru terletak pada organisasi pertahanan yang sangat rapi.
Tanjung Verde sukses menahan imbang Spanyol tanpa gol pada laga pembuka. Hasil itu menjadi sinyal bahwa mereka bukan lawan yang mudah ditembus.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar