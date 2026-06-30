Usia 39 Tahun, Lionel Messi Masih Tak Terbendung! 11 Rekor Piala Dunia Ini Jadi Bukti

Lionel Messi merayakan gol di Piala Dunia. (AFA)
JawaPos.com - Lionel Messi kembali membuktikan bahwa namanya pantas disejajarkan dengan para legenda terbesar dalam sejarah sepak bola. Penampilan gemilang kapten Timnas Argentina di Piala Dunia 2026 tidak hanya membawa Albiceleste melangkah mulus ke babak 32 besar, tetapi juga melahirkan sederet rekor baru yang semakin mengukuhkan statusnya sebagai pemain terbaik dalam sejarah turnamen paling bergengsi di dunia.
Di usia 39 tahun, Messi masih tampil luar biasa. Enam gol yang dicetaknya hanya dalam tiga pertandingan timnas Argentina fase grup piala dunia menjadi bukti bahwa kualitas sang megabintang belum memudar.
Ketajamannya di depan gawang sekaligus menjadi modal penting bagi Argentina yang datang ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dengan target mempertahankan gelar juara dunia yang diraih pada edisi 2022. Performa impresif tersebut juga membuat Messi kembali menghiasi buku sejarah Piala Dunia dengan berbagai pencapaian yang sulit ditandingi pemain lain.
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Salah satu rekor terbaru lahir saat Argentina menghadapi Yordania. Gol tendangan bebas yang dicetak Messi pada menit ke-80 membuatnya menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol dalam tujuh pertandingan Piala Dunia secara beruntun.
Catatan itu semakin menegaskan konsistensinya di panggung terbesar sepak bola dunia. Bukan hanya tampil, Messi terus menjadi pembeda dalam setiap edisi yang diikutinya.
Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen keenam sepanjang karier internasional Messi. Dengan pencapaian tersebut, ia bergabung bersama Cristiano Ronaldo dan Guillermo "Memo" Ochoa sebagai tiga pemain pertama yang berhasil tampil dalam enam edisi Piala Dunia.
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Tak hanya itu, koleksi gol Messi kini mencapai 19 gol di Piala Dunia. Jumlah tersebut menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah turnamen, melewati sejumlah nama besar yang selama bertahun-tahun menghuni daftar teratas.
Tambahan gol itu berasal dari dua gol saat menghadapi Austria dan hattrick ke gawang Aljazair. Tiga gol ke gawang Aljazair bahkan melahirkan rekor lain karena Messi menjadi pemain tertua yang pernah mencetak hattrick di ajang Piala Dunia.
Produktivitas Messi juga terlihat dari kemampuannya membuka keunggulan bagi Argentina. Hingga saat ini, ia tercatat sudah 16 kali mencetak gol pembuka dalam pertandingan Piala Dunia, jumlah terbanyak dibandingkan pemain mana pun.
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