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Andre Rizal Hanafi
Sabtu, 4 Juli 2026 | 00.00 WIB

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Ujian Berat Socceroos Hadapi Kekuatan The Pharaohs

Mohamed Salah menjadi tumpuan Mesir saat menghadapi Iran pada laga penentuan Grup G Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium. (Instagram/@mosalah) - Image

Mohamed Salah menjadi tumpuan Mesir saat menghadapi Iran pada laga penentuan Grup G Piala Dunia 2026 di Seattle Stadium. (Instagram/@mosalah)

JawaPos.com - Australia vs Mesir akan menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pada babak 32 besar Piala Dunia 2026. Laga yang berlangsung di Dallas Stadium, Sabtu (4/7/2026) pukul 01.00 WIB itu diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengusung ambisi besar untuk melangkah ke babak 16 besar.

Bagi Australia, pertandingan ini memiliki arti yang sangat penting. Socceroos kini menjadi satu-satunya wakil Asia yang masih bertahan di turnamen setelah seluruh tim Asia lainnya harus angkat koper sejak fase grup.

Situasi tersebut membuat Australia memikul harapan besar untuk menjaga nama baik kawasan Asia di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia.

Perjalanan Australia menuju fase gugur tidak bisa dibilang mudah. Tim asuhan Tony Popovic lolos sebagai runner-up Grup B setelah mengumpulkan satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan.

Meski tidak tampil terlalu produktif, Australia memperlihatkan karakter permainan yang disiplin dengan organisasi pertahanan yang solid.

Strategi pragmatis menjadi ciri khas permainan Australia sepanjang turnamen. Mereka lebih mengutamakan keseimbangan tim, disiplin menjaga lini belakang, dan memanfaatkan peluang lewat serangan balik maupun situasi bola mati. Pendekatan tersebut terbukti cukup efektif untuk membawa mereka melangkah ke fase gugur.

Di sisi lain, Mesir datang dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Wakil Afrika itu juga lolos sebagai runner-up grup setelah mencatat satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Meski hasilnya tidak terlalu mencolok, penampilan Mesir dinilai lebih konsisten dibandingkan Australia.

Tim besutan Hossam Hassan mampu menunjukkan permainan yang lebih seimbang. Mereka memiliki pertahanan yang cukup rapi, namun tetap mampu membangun serangan dengan baik ketika menguasai bola.

Editor: Edi Yulianto
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