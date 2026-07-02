Prediksi Timnas Portugal Kontra Kroasia: Duel Raksasa Eropa Merebutkan Tiket Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Portugal akan menghadapi Kroasia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 dalam pertandingan yang diprediksi berlangsung sengit. Laga ini dijadwalkan berlangsung di BMO Field, Toronto, Kanada, pada Jumat (3/7) pukul 06.00 WIB.

Laga Timnas Portugal vs Kroasia menjadi salah satu duel paling menarik di babak 32 Besar Piala Dunia 2026. Pertemuan kedua tim mempertemukan dua kekuatan besar Eropa dengan karakter permainan yang berbeda.

Timas Portugal datang dengan kualitas individu yang sangat mumpuni, sementara Kroasia tetap mengandalkan organisasi permainan, pengalaman, dan mental bertanding yang sudah teruji di berbagai turnamen besar termasuk piala dunia.

Timnas Portugal lolos ke fase gugur, tapi perjalanan mereka di babak penyisihan grup belum sepenuhnya meyakinkan. Tim asuhan Roberto Martinez hanya mampu finis sebagai runner-up Grup K setelah mengoleksi satu kemenangan dan dua hasil imbang.

Hasil seri tanpa gol saat menghadapi Kolombia memperlihatkan masih adanya persoalan dalam penyelesaian akhir ketika menghadapi lawan yang tampil disiplin. Meski begitu, Portugal tetap menjadi salah satu tim yang paling diunggulkan.

Kedalaman skuad mereka menjadi nilai lebih dibanding banyak peserta lainnya. Hampir di setiap lini, Portugal memiliki pemain yang tampil reguler di klub-klub elite Eropa.

Nama Cristiano Ronaldo masih menjadi sorotan utama di lini depan. Penyerang veteran tersebut sudah menyumbang dua gol sepanjang turnamen, meski keduanya tercipta ketika Portugal menang telak 5-0 atas Uzbekistan.

Selain Ronaldo, Portugal juga masih memiliki Bruno Fernandes, Vitinha, Joao Neves, Joao Felix, Pedro Neto hingga Bernardo Silva. Para bintang itu mampu menjadi pembeda dalam pertandingan penting.