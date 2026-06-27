Prediksi Susunan Pemain Yordania vs Argentina di Piala Dunia 2026: Nicolas Tagliafico Waspadai Ketangguhan Lawan

JawaPos.com - Nicolas Tagliafico mewaspadai ketangguhan Yordania saat menghadapi tim nasional Argentina. Laga Grup J Piala Dunia 2026 tersebut bakal dimainkan di AT&T Stadium, Minggu (28/6) pukul 09.00 WIB.

Yordania dianggap sebagai tim tangguh yang kerap menyulitkan lawannya. Nicolas Tagliafico memprediksi laga akan berjalan terbuka karena tim lawan sudah tidak punya peluang lolos ke babak 32 besar.

"Yordania adalah lawan yang tangguh. Mereka telah mempersulit lawan mereka, dan karena mereka tidak memiliki peluang untuk lolos, mungkin pertandingan akan sedikit lebih terbuka. Menghadapi juara dunia memberi mereka motivasi ekstra. Kita harus siap untuk apa pun," kata Nicolas Tagliafico yang dikutip ESPN, Sabtu (27/6).

Di Piala Dunia kali ini, Tagliafico masih bermain satu pertandingan saat melawan Austria sebagai pemain pengganti. Bek Olympique Lyon tersebut sempat mengalami cedera yang membuatnya duduk di bangku cadangan pada laga melawan Yordania.

"Anda tidak menyadari hal-hal yang Anda capai karena hiruk pikuk kemenangan yang terus menerus. Saya sangat menikmatinya. Di awal perjalanan ini, saya mengalami cedera, dan itu membuat saya menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak boleh Anda anggap remeh dan Anda harus menghargai di mana Anda berada," ujar Tagliafico.

"Sekarang saya menjalani momen ini, dan saya bahkan tidak menyadarinya. Tentu, ketika saya lebih tua, saya akan melihat kembali momen ini dengan penuh sukacita," jelas bek 33 tahun tersebut.

Saat ini, Tagliafico menegaskan bahwa dirinya siap bermain untuk laga melawan Yordania. Bahkan, dia menargetkan timnas Argentina bisa meraih kemenangan di laga tersebut.

"Saya merasa hebat sekarang. Beberapa minggu pertama sangat berat. Saya bekerja keras untuk mendapatkan kondisi terbaik. Hari ini saya dalam kondisi optimal untuk bermain. Kami adalah pemain yang sangat kompetitif, kami tidak lengah, dan itu akan sangat penting. Dalam sepak bola saat ini, segalanya ditentukan oleh detail. Dengan rasa lapar dan keinginan untuk menang ini, akan sulit bagi siapa pun untuk mengalahkan kami," pungkas Tagliafico.