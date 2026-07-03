FIFA Dikabarkan Bahas Piala Dunia 2030 dengan 64 Peserta, Ini Usulan Format dan Kuotanya!

JawaPos.com - Piala Dunia 2030 berpotensi menghadirkan perubahan besar dalam sejarah sepak bola dunia.

Turnamen yang akan menjadi edisi peringatan 100 tahun Piala Dunia itu dikabarkan sedang dipertimbangkan untuk diikuti oleh 64 tim nasional, lebih banyak dibandingkan format 48 peserta yang mulai digunakan pada Piala Dunia 2026.

Laporan tersebut pertama kali ramai dibahas media Meksiko yang menyebut FIFA tengah mengkaji sejumlah opsi untuk membuat edisi 2030 menjadi lebih istimewa.

Meski begitu, hingga kini belum ada keputusan resmi yang diumumkan FIFA mengenai penambahan jumlah peserta tersebut.

Apabila format 64 tim benar-benar diterapkan, maka putaran final diperkirakan akan dibagi ke dalam 16 grup.

Dengan jumlah pertandingan yang semakin banyak, penyelenggaraan turnamen juga membutuhkan penyesuaian dari sisi jadwal, stadion, hingga sistem kompetisi.

Di sisi lain, Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan (CONMEBOL) juga dikabarkan mengajukan usulan agar mereka memperoleh total 10 slot peserta, termasuk negara tuan rumah. Usulan ini masih menjadi bagian dari pembahasan dan belum mendapat persetujuan resmi dari FIFA.

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Tidak hanya soal kuota, muncul pula wacana penambahan Brasil sebagai tuan rumah tambahan. Saat ini, Piala Dunia 2030 telah ditetapkan digelar di enam negara yang tersebar di dua benua.