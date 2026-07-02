Lamine Yamal Sebut 3 Pemain Paling Mengesankan di Piala Dunia 2026, Bukan Mbappe

JawaPos.com - Lamine Yamal mengungkapkan siapa saja pemain yang paling membuatnya terkesan sepanjang Piala Dunia 2026. Menariknya, bintang muda Spanyol itu justru tidak memasukkan nama Kylian Mbappe maupun Michael Olise, meski keduanya tampil luar biasa bersama Prancis.

Pilihan Yamal cukup mengejutkan karena ia lebih memilih perpaduan antara bintang dunia dan satu nama yang mungkin belum banyak diprediksi publik.

Yamal Pilih Vinicius, Messi, dan Saibari Prancis tampil dominan sepanjang turnamen dengan menyapu bersih empat pertandingan pertama mereka. Les Bleus mencetak 13 gol sejak fase grup hingga babak 32 besar dan kini menjadi salah satu kandidat kuat juara.

Sementara itu, Yamal sendiri belum bermain penuh di setiap pertandingan karena tim pelatih Spanyol berhati-hati mengatur menit bermainnya setelah sempat mengalami cedera hamstring.

Melansir Give Me Sport, ketika ditanya siapa pemain yang paling mengesankannya di Piala Dunia 2026, Yamal langsung menyebut dua nama besar.

"Vini Jr tentu saja, lalu jelas ada Messi."

Namun, nama ketiga yang ia pilih cukup mengejutkan.

"Lalu izinkan saya menyebutkan Ismael Saibari, dia bermain sangat bagus untuk Maroko."

Ismael Saibari Jadi Pilihan Tak Terduga Dibandingkan Vinicius Junior dan Lionel Messi, nama Ismael Saibari memang jauh lebih jarang menjadi sorotan.

Meski begitu, gelandang serang Maroko tersebut tampil impresif sepanjang turnamen dan menjadi salah satu motor permainan Atlas Lions. Penampilannya bahkan disebut ikut mengantarkannya menuju kepindahan bernilai sekitar GBP 47,5 juta ke Bayern Munchen.