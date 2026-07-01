Singkirkan Swedia, Kylian Mbappe Siap Bawa Timnas Prancis Kalahkan Paraguay di 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Kylian Mbappe sudah siap menatap babak berikutnya setelah timnas Prancis mengalahkan Swedia di babak 32 besar piala dunia. Laga yang berakhir dengan skor telak 3-0 tersebut dimainkan di MetLife Stadium, Rabu (1/7).

Brace kapten timnas Prancis Kylian Mbappe berhasil diciptakan pada menit ke-45 dan 74. Bradley Barcola juga ikut mencetak gol di menit ke-53.

Menurut Kylian Mbappe, timnas Prancis sudah menampilkan permainan terbaiknya. Meskipun demikian, dia ingin timnya bisa mencetak gol lebih cepat.

"Saya sadar akan apa yang saya mainkan, di mana saya berada, dan apa yang harus saya lakukan. Tim juga sadar akan apa yang harus dilakukan di sini. Ini adalah kompetisi baru yang akan segera dimulai," kata Kylian Mbappe kepada Bein Sports yang dikutip dari laman Rmc Sport, Rabu (1/7).

"Hari ini kami bermain bagus, meskipun kami mengalami awal yang sulit. Kami berhasil menyesuaikan diri, kami memiliki peluang yang seharusnya bisa kami manfaatkan lebih awal," jelas penyerang Real Madrid tersebut.

Setelah mencetak gol pertama, Mbappe memeluk Didier Deschamps sebagai bentuk dukungan kepada sang pelatih yang berduka setelah ibunya meninggal. Pemain 27 tahun tersebut menegaskan bahwa seluruh skuad selalu mendukungnya.

"Itulah DNA dari kelompok ini. Kita semua bersama-sama dalam hal ini. Pelatih telah melewati masa sulit, yang sayangnya akan memengaruhi semua orang. Ini sangat sulit. Dia tidak akan pernah sendirian bersama kami. Kami akan mendukungnya," ujar Mbappe.

Di babak 16 besar, timnas Prancis sudah ditunggu Paraguay pada 5 Juli. Menghadapi tim yang menyingkirkan Jerman tersebut, Mbappe bertekad meraih kemenangan.