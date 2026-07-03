Prediksi Skor Kolombia Vs Ghana di 32 Besar Piala Dunia 2026: Tekad Carlos Queiroz Bawa Black Stars Bersinar

Selebrasi Daniel Munoz usai bawa Kolombia menang atas RD Kongo. (Dok. FIFA)
JawaPos.com - Timnas Kolombia akan melawan Ghana di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Prediksi skor pertandigan tersebut akan diulas dalam artikel ini.
Duel Kolombia vs Ghana akan berlangsung di Stadion Arrowhead, Kansas City, Amerika Serikat, Sabtu (4/7) dengan kick-off pukul 08.30 WIB. Laga ini bak partai hidup mati karena memperebutkan satu tiket lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026.
Kolombia lolos ke fase gugur sebagai juara Grup K. Tim berjuluk Los Cafeteros itu melaju sempurna dengan meraih tujuh poin, hasil dari dua kemenangan atas Uzbekistan (3-1) dan RD Kongo (1-0), serta bermain imbang tanpa gol melawan Portugal.
Sementara Ghana lolos lewat jalur peringkat ketiga terbaik dari Grup L. Skuad Black Stars -julukan Timnas Ghana- mengemas empat poin, hasil dari menang atas Panama (1-0), imbang lawan Inggris (0-0), dan kalah dari Kroasia (1-2).
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Jika berkaca dari hasil fase grup, Kolombia memiliki modal yang lebih bagus ketimbang Ghana. Ditambah, Los Cafeteros juga memiliki kedalaman skuad yang lebih merata sehingga menjadikan mereka tim yang lebih diunggulkan untuk menang.
Kendati begitu, pelatih Ghana, Carlos Queiroz, kurang lebih sudah memahami kekuatan Kolombia. Pasalnya, pelatih asal Portugal itu pernah menukangi Los Cafeteros pada periode Februari 2019 hingga Desember 2020.
Queiroz mengakui kedalaman skuad Kolombia saat ini sudah cukup berubah di bawah komando Nestor Lorenzo. Maka itu, ia akan mempelajari skuad Los Cafeteros sebaik mungkin untuk meracik taktik terbaiknya demi membawa Ghana memetik hasil positif di laga tersebut.
"Saya mengenal para pemain Kolombia dengan sangat baik. Kami harus mempelajari skuad Kolombia saat ini, bukan tim yang ada di masa lalu. Tentu saja kami sangat memahami semua kualitas yang dimiliki para pemain tersebut,” kata Queiroz, dilansir dari Channel News Asia, Jumat (3/7).
Lebih lanjut, Queiroz memprediksi pertandingan akan berjalan menarik. Menurutnya, Kolombia dan Ghana memiliki peluang yang sama. Tapi, ia menegaskan bahwa tujuannya hanya satu, yakni membawa Black Stars bersinar di laga besok.
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