Mikel Oyarzabal Gacor! Bintang Spanyol Ramaikan Perburuan Golden Boot Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Mikel Oyarzabal langsung masuk dalam persaingan Sepatu Emas Piala Dunia 2026 setelah membawa Timnas Spanyol mengalahkan Austria 3-0 pada babak 32 besar di Los Angeles Stadium, Jumat (3/7/2026) dini hari WIB.

Dua gol yang dicetak penyerang La Furia Roja itu membuat koleksi golnya menjadi empat sekaligus mengantar Spanyol melaju ke babak 16 besar.

Penampilan gemilang Oyarzabal menjadi salah satu sorotan utama setelah Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan.

Ketajamannya memberi harapan besar bagi La Furia Roja untuk terus melangkah jauh sekaligus menjaga peluang sang penyerang meraih gelar top skor turnamen.

Dua Gol ke Gawang Austria Buka Jalan ke Babak 16 Besar Mikel Oyarzabal tampil sebagai aktor utama kemenangan Spanyol atas Austria dengan memborong dua gol. Satu gol lainnya membawa La Furia Roja menutup laga dengan kemenangan meyakinkan 3-0.

Dua gol tersebut menjadi tambahan penting bagi penyerang berusia 29 tahun itu. Kini Oyarzabal telah mengoleksi empat gol sepanjang Piala Dunia 2026 dan menjadi salah satu pemain tersubur yang masih bertahan di fase gugur.

Keberhasilan Spanyol lolos ke babak 16 besar juga membuat peluang Oyarzabal menambah pundi-pundi gol semakin terbuka.

Semakin banyak pertandingan yang dimainkan, semakin besar pula peluangnya mengejar posisi teratas daftar pencetak gol.