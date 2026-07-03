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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 3 Juli 2026 | 14.05 WIB

Prediksi Skor Australia vs Mesir di Piala Dunia 2026: Magis Mohamed Salah Hantui Perjuangan Wakil Asia Terakhir

Mohamed Salah menjadi tumpuan Mesir saat menghadapi Australia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium. (Instagram @egyptnt) - Image

Mohamed Salah menjadi tumpuan Mesir saat menghadapi Australia pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium. (Instagram @egyptnt)

JawaPos.com — Timnas Australia akan menghadapi Timnas Mesir pada babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Sabtu (4/7/2026) pukul 01.00 WIB.

Australia memikul harapan sebagai satu-satunya wakil Asia yang masih bertahan, sementara Mesir datang dengan modal permainan yang lebih meyakinkan dan berpeluang melaju ke babak 16 besar.

Bisakah Australia Menjaga Marwah Asia?

Australia menjadi satu-satunya wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026 setelah seluruh tim dari benua tersebut tersingkir pada fase grup.

The Socceroos kini mengemban misi berat untuk mempertahankan nama Asia sekaligus menciptakan kejutan di fase gugur.

Tim asuhan Tony Popovic lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup B.

Australia mengoleksi satu kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan, cukup untuk mengamankan tiket ke fase gugur berkat pendekatan bermain yang disiplin dan efektif.

Gaya pragmatis yang diterapkan Popovic memang tidak selalu menghasilkan permainan atraktif. Namun organisasi pertahanan yang solid membuat Australia mampu bersaing menghadapi lawan-lawan dengan kualitas individu lebih baik.

Mengandalkan duel fisik, transisi cepat, dan situasi bola mati, Australia memiliki senjata yang bisa merepotkan siapa pun.

Karakter tersebut diperkirakan kembali menjadi andalan saat menghadapi Mesir yang lebih dominan dalam penguasaan bola.

Editor: Banu Adikara
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