Jerman Buka Lembaran Baru Setelah Gagal di Piala Dunia 2026, Sejumlah Pemain Senior Disebut Tak Dipanggil Lagi

JawaPos.com - Timnas Jerman dikabarkan akan memasuki fase baru setelah langkah mereka di Piala Dunia 2026 terhenti lebih cepat dari yang diperkirakan.

Kekalahan melalui adu penalti dari Paraguay pada babak 32 besar menjadi pukulan telak bagi Die Mannschaft dan memicu evaluasi besar di tubuh federasi.

Sejumlah media Jerman, termasuk SPORT1 dan BILD, melaporkan bahwa perubahan besar sedang disiapkan sebagai bagian dari proses regenerasi tim.

Fokus utama diarahkan pada pembentukan skuad yang lebih segar untuk menghadapi agenda internasional berikutnya, termasuk Kualifikasi Piala Eropa dan Piala Dunia edisi selanjutnya.

Dalam laporan tersebut, beberapa nama senior disebut tidak lagi masuk dalam rencana tim nasional.

Antonio Rüdiger, Leon Goretzka, Leroy Sané, Pascal Groß, serta Oliver Baumann dikabarkan tidak akan kembali dipanggil untuk memperkuat Jerman. Meski belum ada pengumuman resmi dari Federasi Sepak Bola Jerman (DFB), kabar ini menjadi sinyal bahwa regenerasi akan berjalan cukup drastis.

Kelima pemain tersebut selama beberapa tahun terakhir menjadi bagian penting skuad Jerman di berbagai turnamen besar.

Namun, hasil mengecewakan di Piala Dunia 2026 disebut membuat federasi memilih memulai siklus baru dengan memberi kesempatan lebih besar kepada para pemain muda.