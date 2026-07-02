Harry Kane Sebut Inggris Tampilkan Performa Terbaik di Piala Dunia 2026, Usai Bungkam RD Kongo 2-1

Selebrasi kapten Inggris, Harry Kane, usai merobek gawang RD Kongo di babak 32 besar Piala Dunia 2026. (Dok. England FA)
JawaPos.com – Harry Kane mengaku Inggris tampil paling baik sepanjang Piala Dunia 2026 saat mengalahkan Republik Demokratik Kongo 2-1. Sang kapten menilai permainan menyerang The Three Lions akhirnya mulai menunjukkan perkembangan di fase gugur.
Meski harus tertinggal lebih dulu, Kane menilai penampilan Inggris saat menghadapi RD Kongo merupakan yang terbaik sepanjang turnamen, terutama dari sisi permainan menyerang.
Inggris dikejutkan gol cepat Brian Cipenga pada menit ketujuh. Sepakan pemain RD Kongo itu ke tiang dekat gagal dibendung Jordan Pickford sehingga membuat The Three Lions berada dalam tekanan sejak awal pertandingan.
Tertinggal satu gol membuat tim asuhan Thomas Tuchel terus menggempur pertahanan lawan. Namun, penampilan gemilang kiper Lionel Mpasi membuat sejumlah peluang Inggris gagal berbuah gol.
Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-75. Kane menyundul umpan silang Anthony Gordon untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sebelas menit berselang, penyerang Bayern Munchen itu kembali mencatatkan namanya di papan skor lewat sepakan keras dari dalam kotak penalti yang memastikan kemenangan Inggris 2-1.
Kane mengaku kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras seluruh pemain. Menurutnya, Inggris tampil lebih agresif dibanding pertandingan-pertandingan sebelumnya.
"Kami harus bersabar menghadapi pertandingan seperti ini. Dari sisi permainan menyerang, ini mungkin penampilan terbaik kami sepanjang turnamen. Tentu saja masih banyak hal yang harus kami perbaiki," ujar Kane seperti dikutip dari laman resmi England Football.
Meski puas dengan performa tim, Kane menegaskan perjalanan Inggris masih panjang. Menurutnya, pertandingan fase gugur memang selalu menuntut kerja keras lebih besar dibanding babak penyisihan grup.
"Pada akhirnya, fase gugur hanya tentang bagaimana cara melaju ke babak berikutnya. Saya berbicara dengan Thomas Tuchel sebelum pertandingan. Kami tahu sudah memasuki fase turnamen ketika kami harus bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan, dan itulah yang kami lakukan hari ini," katanya.
Kemenangan dramatis tersebut mengantarkan Inggris melaju ke babak 16 besar. The Three Lions selanjutnya akan menghadapi tuan rumah Meksiko dalam laga yang diprediksi menjadi salah satu pertandingan paling sengit di fase gugur Piala Dunia 2026.
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