Wayne Rooney Sanjung Harry Kane Usai Cetak Brace dan Antar Inggris ke 16 Besar Piala Dunia 2026

JawaPos.com – Wayne Rooney memberi pujian kepada Harry Kane setelah kapten timnas Inggris itu mencetak brace yang membawa The Three Lions bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan RD Kongo dengan skor 2–1 dalam duel di babak 32 besar Piala Dunia 2026.

Ujung tombak Bayern Munchen tersebut mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan, lalu melesakkan tembakan keras pada menit ke-86 yang memastikan langkah tim asuhan Thomas Tuchel ini ke babak 16 besar untuk menghadapi tuan rumah, Meksiko.

Setelah pertandingan usai, legenda Manchester United sekaligus tim nasional Inggris, Rooney berbicara kepada BBC bahwa penampilan memukau Kane membuktikan jika pemain 32 tahun ini sosok striker kelas atas.

"Sundulannya luar biasa (sebagai gol penyama kedudukan, tetapi gol keduanya sungguh menakjubkan. Dia (Kane) benar-benar pemain kelas atas," ujar pria mantan pelatih Plymouth Argyle tersebut.

"Para pemain terbaik dunia memang sedang berlaga di Piala Dunia kali ini, namun dia adalah bintang besar Inggris, dia adalah pahlawan bagi kami," lengkap Rooney soal pujiannya terhadap kapten Inggris.

Tak sampai di situ, Rooney juga terkesan dengan kualitas gol kedua Kane, dan mengupas tuntas bagaimana sang striker berhasil menemukan celah di tengah kerumunan pemain Kongo dan mencetak gol lewat tembakan keras memukau.

"(Gol kedua Kane ini) soal memori otot, (sebagai striker) Anda pasti tahu posisi Anda di lapangan, serta detail-detail kecil pergerakan," lanjutnya mengomentari proses gol Kane tersebut.

"Dia pasti sudah berkali-kali berada dalam situasi seperti ini, baik saat latihan maupun pertandingan. Dia paham betul kondisi sekitarnya dan posisi bek lawan.”